الخارجية الليبية تعزي نيجيريا في ضحايا الفيضانات

القاهرة - بوابة الوسط

تقدمت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية بالتعازي لنيجيريا في وفاة أكثر من 500 شخص نتيجة الفيضانات واسعة النطاق في البلاد.

وأعـلـنـت الوزارة، في بيان صادر اليوم الأحد، «تـضـامـن ومساندة ليبيا لشعب الجمهورية النيجيرية جراء الفيضانات التي اجتاحت 27 ولاية وأثـرت عـلـى نـحـو 1.4 مليـون شخص.

نيجيريا تعاني من أسوأ فيضانات

يشار إلى أن نيجيريا تعاني من أسوأ فيضانات منذ عقد ويلقى باللوم في ذلك على فيضان مياه من سد لاغدو في الكاميرون المجاورة إلى جانب هطول الأمطار الغزيرة غير المعتاد. وفي وقت سابق، ذكرت السلطات النيجيرية أن الفيضانات هذا العام ناجمة عن هطول أمطار غزيرة غير معتادة تزايدت منذ أوائل الصيف.

وقال مصطفى حبيب أحمد مدير عام الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في بيان «حجم الكارثة.. ضخم»، وفقا لوكالة رويترز.