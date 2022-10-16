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أطباء: «إعادة التوطين» ذريعة المهاجرين لرفض العلاج النفسي.. ومستشفيات ليبية تحرمهم منه

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 أكتوبر 2022, 01:55 مساء
أطباء: «إعادة التوطين» ذريعة المهاجرين لرفض العلاج النفسي.. ومستشفيات ليبية تحرمهم منه
رجال الأمن بجانب موقوفين في الحملة الأمنية على قرقارش، 1 أكتوبر 2021. (أرشيفية: وزارة الداخلية)
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كشفت منظمة أممية رفض كثير من المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا المصابين بأمراض نفسية تلقي العلاج، أو خوفهم من عدم غلق ملفاتهم المحيطة بالصحة العقلية بسبب خشية التأثير على فرصهم في النظر في إعادة التوطين أو رحلات الإجلاء ويطلبون إغلاق ملفاتهم.

ويروي عدة أطباء متخصصين في الصحة العقلية لمفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة مجموعة من التحديات التي تعترض اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء مثل القلق والاكتئاب، وكلاهما زادت حدته بشكل كبير في أعقاب وباء «كورونا»، وبعد ارتفاع مستوى القمع وغياب الأمن، خاصة في العاصمة طرابلس.

وأوضحت المنظمة أن عمليات المداهمات الأمنية في قرقارش وأحياء أخرى خلقت إحساسًا متزايدًا بالخوف بين طالبي اللجوء واللاجئين الذين تعتبرهم السلطات الليبية مهاجرين غير شرعيين، وهم عرضة للاعتقال والاحتجاز. وشاهد الكثيرون ملاجئهم مدمرة في الحملات الأمنية، مما تركهم بلا مأوى وقلقون على سلامتهم ورفاههم، بينما تم احتجاز الآلاف.

حملة أمنية في قرقارش 2021
وفي أكتوبر 2021، شنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة حملة أمنية كبيرة داخل منطقة قرقارش؛ للقبض على المجرمين وتجار الخمور والمخدرات والمهاجرين غير الشرعيين. ووفقًا لتقارير وردت إلى البعثة من مسؤولين في إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية، «اعتُقل ما لا يقل عن 4000 شخص، بينهم نساء وأطفال، أثناء هذه العملية الأمنية. وتعرض المهاجرون العزّل للمضايقات والضرب وإطلاق النار في داخل منازلهم».

وتكشف الدكتورة حنان الشريمي، بصفتها طبيبة نفسية تعمل في العاصمة الليبية طرابلس، وتساعد اللاجئين وطالبي اللجوء على التعامل مع تحديات الصحة العقلية، أنها تتلقى في المتوسط ما بين 10 و12 حالة يوميًا، في حين في السابق كانت تتراوح من خمس إلى سبع حالات.

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وبخصوص طبيعة الحالات، قالت الشريمي: «يأتي الكثيرون وهم يشعرون بالقلق ونوبات الذعر، البعض لا يستطيع الخروج للعمل. جسديًا، هم قادرون على ذلك، لكنهم خائفون. إنهم يشعرون بأن لا أحد سيساعدهم، لكن عندما يأتون إلى هنا يشعرون بالراحة». ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تسببت جائحة «كوفيد» في أزمة عالمية للصحة العقلية، مع زيادة بنسبة 25% في حالات القلق والاكتئاب خلال السنة الأولى من الوباء.

تعطل خدمات الصحة النفسية
وفي الوقت نفسه، تعطلت خدمات الصحة النفسية بشدة بسبب القيود المفروضة على الحركة، مما جعل من الصعب على الناس الحصول على المساعدة والعلاج الذي يحتاجون إليه. ففي ليبيا يعتمد عديد من طالبي اللجوء واللاجئين على العمالة الموقتة لإعالة أنفسهم وعائلاتهم، وهو العمل الذي جف مع دخول حظر صارم على الحركة حيز التنفيذ، لا سيما في السنة الأولى من انتشار الوباء.

أما في الوقت الحاضر، فهناك تحديات أخرى تواجه أولئك الذين يحتاجون إلى رعاية عاجلة في ليبيا، حيث لن تقبل مستشفيات الأمراض النفسية العامة اللاجئين وطالبي اللجوء، في حين أن العلاج في العيادات الخاصة باهظ التكلفة، كما يوجد نقص في الأدوية وفق الشريمي.

وبينت قضية أخرى هي وصمة العار المحيطة بالصحة العقلية، إذ يخشى بعض المرضى خطأ أن يؤثر ذلك على فرصهم في النظر في إعادة التوطين أو رحلات الإجلاء ويطلبون إغلاق ملفاتهم، وتضيف أن البعض يتوقف عن العلاج عندما يتحسن قليلاً.

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