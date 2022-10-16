ارتفاع الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار صرف العملات الدولية الأكثر تداولًا بالسوق الموازية، اليوم الأحد، مقابل الدينار الليبي في مستهل تعاملات الأسبوع.

ارتفع سعر صرف الدولار بشكل طفيف إلى 5.27 دينار مقابل 5.26 دينار السبت، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». واستقر سعر اليورو عند 5.12 دينار، وثبت الجنيه الاسترليني عند 6.12 دينار.