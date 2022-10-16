بالصور.. رجال مرور يساعدون طلاب المدارس في عبور الشوارع

القاهرة - بوابة الوسط

شهدت شوارع العاصمة طرابلس، صباح اليوم الأحد، انتشار رجال المرور أمام المدارس لتأمين الطلاب وتسيير الحركة المرورية، وذلك تزامنًا مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

ونشرت مديرية أمن طرابلس صورًا لرجال المرور يساعدون تلاميذ في مرور الشوارع. وقالت المديرية إن انتشار رجال المرور لخلق أجواء آمنة للطلاب والمدرسين وكافة العاملين.

عدد طلاب المدارس الليبية في العام الدراسي الجديد

ومع انطلاق العام الدراسي الجديد في مدارس ليبيا، يبلغ عدد التلاميذ في جميع صفوف التّعليم الأساسي لهذا العام مليونًا و420 ألف تلميذ وتلميذة، مِن بينها 173 ألفًا و700 تلميذ وتلميذة جَرى تسجيلهم حتّى الآن في الصف الأول من التّعليم الاِبتدائي، وفق مُدير إدارة التّعليم الأساسي التابع لوزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية سالم مفتاح محمد.

وأوضحت إدارة التّعليم الثانوي بالوزارة أنَّ عَدد طلاب مرحلة التّعليم الثانوي حتّى الآن 318 ألفًا و939 طالبًا وطالبة، مُنوِّهة إلى أنَّ الإحصائية ستخضع لِلتّعديل بعد الاِنتهاء من الإعلان عَن نتائِج الدور الثاني لامتحانات شهادة إتمام مرحلتَي التّعليم الأساسي والثانوي.

وشارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة تلاميذ مدرسة قصر بن غشير ببلدية قصر بن غشير انطلاق العام الدراسي. وأكد الدبيبة عزم حكومته على استكمال مشروعها لإنشاء 1500 مدرسة خلال الأربع سنوات المقبلة ضمن خطة عودة الحياة، مشيرًا إلى أن العمل لا يزال جاريًا لإنشاء واستكمال 157 مدرسة، كما وفرت الوزارة خلال هذا العام ما يزيد على 30 ألف مقعد.

رجال المرور يساعدون تلاميذ المدارس في مرور الشوارع بالعاصمة طرابلس، 16 أكتوبر 2022. (مديرية أمن طرابلس)

رجال المرور يساعدون تلاميذ المدارس في مرور الشوارع بالعاصمة طرابلس، 16 أكتوبر 2022. (مديرية أمن طرابلس)

رجال المرور يساعدون تلاميذ المدارس في مرور الشوارع بالعاصمة طرابلس، 16 أكتوبر 2022. (مديرية أمن طرابلس)

رجال المرور يساعدون تلاميذ المدارس في مرور الشوارع بالعاصمة طرابلس، 16 أكتوبر 2022. (مديرية أمن طرابلس)