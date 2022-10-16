بعد وفاة والدتهم.. 4 أطفال «دون مأوى» في مركز شرطة غوط الشعال

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الأحد، وجود 4 أطفال بمركز شرطة غوط الشعال، كانوا يرافقون والدتهم التي فارقت الحياة في مستشفى شارع الزاوية.

وأشار بيان صادر عن المديرية أن الأطفال رغد، ورهف، ونور العيون وشاهين رافقوا والدتهم (هناء حسين بركة) بقسم الأمراض السارية، وفارقت الحياة صباح اليوم بعد أن دخلت على أثر مرضها في «غيبوبة» بالعناية الفائقة ليلة أمس، وأشارت إلى أن الأطفال أصبحوا وحدهم دون مأوى.