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بالصور.. انطلاق العام الدراسي الجديد في أنحاء ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 أكتوبر 2022, 11:51 صباحا
بالصور.. انطلاق العام الدراسي الجديد في أنحاء ليبيا
تلميذ ليبي يحمل لافتة في أول أيام العام الدراسي، 16 أكتوبر 2022. (وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية)
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انطلق صباح اليوم الأحد العام الدراسي 2022 – 2023م في كافة المؤسسات التعليمية، العامة والخاصة، داخل البلاد وخارجها.

ويبلغ عدد التلاميذ في جميع صفوف التّعليم الأساسي لهذا العام مليونًا و420 ألف تلميذ وتلميذة، مِن بينهم 173 ألفًا و700 تلميذ وتلميذة جرى تسجيلهم حتى الآن في الصف الأول من التّعليم الاِبتدائي، وفق مدير إدارة التعليم الأساسي التابع لوزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية سالم مفتاح محمد.

وأوضحت إدارة التّعليم الثانوي بالوزارة أنَّ عَدد طلاب مرحلة التّعليم الثانوي حتى الآن 318 ألفًا و939 طالبًا وطالبة، مُنوِّهة إلى أنَّ الإحصائية ستخضع لِلتّعديل بعد الانتهاء من إعلان نتائِج الدور الثاني لامتحانات شهادة إتمام مرحلتَي التّعليم الأساسي والثانوي.

الدبيبة يتعهد بإنشاء 1500 مدرسة خلال الـ4 سنوات المقبلة
وشارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة تلاميذ مدرسة قصر بن غشير ببلدية قصر بن غشير انطلاق العام الدراسي. وحيّا الدبيبة التلاميذ والطلبة بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي في كل ربوع ليبيا، الذين بلغ عددهم نحو مليوني تلميذ وتلميذة خلال الثلاثة سنوات الماضية، مشيدًا بدور المعلمين والمعلمات.

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وأكد الدبيبة عزم حكومته على استكمال مشروعها لإنشاء 1500 مدرسة خلال الأربع سنوات المقبلة ضمن خطة «عودة الحياة»، مشيرًا إلى أن العمل لا يزال جاريًا لإنشاء واستكمال 157 مدرسة، كما وفرت الوزارة خلال هذا العام ما يزيد على 30 ألف مقعد.

من جهته، قال وَزير التّربية والتّعليم  بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة موسى المقريف: «كَمْ جَمِيل أَنْ نَرَى مدارِسنا في كامِل رُبوع البلاد وهي تَستقبل أبناءنا التلاميذ والطُّلاب إيذاناً ببدءِ عامٍ دراسي جدِيد».

وَأشَاد الوَزير في كلِمته بجُهود مراقبي التّربية والتّعليم في البلديات، والمُعلِّمين واختصاصيين الخِدمة الاجتماعية والصّحة المدرسية، إضافةً إلى الإداريين وأفراد الأمن، وأولياء الأمور، في تحمُّل مسؤولياتهم، مُجدّداً تَعهُّده للاطِّلاع بمسؤولياته تجاه أبنائِنا التلاميذ والطلَّاب جمِيعاً بتوفير البيئة التّعليمية الملائِمة، حسب كلِمته.

انطلاق الدراسة في مدارس بنغازي
وفي بنغازي، فتحت المؤسسات التعليمية صباح اليوم الأحد، أبوابها للطلبة لبدء عام دراسي جديد 2022 -2023 بحسب ما قررته وزارة التربية التعليم، وفق وكالة الأنباء الليبية (وال) في بنغازي. 

وذكر مراسل وكالة الأنباء الليبية أن من بين المؤسسات التعليمية مؤسسة خالد بن الوليد الإعدادية للبنين، التي استقبلت طلابها ووزعتهم كل حسب مقعده الدراسي، إلى جانب توزيع جدول الحصص على المعلمين والمعلمات للبداية الفعلية للفصل الدراسي الجديد كل يوم بمختلف المراحل التعليمية.

الدبيبة يتحدث إلى تلميذ خلال زيارته لمدرسة في قصر بن غشير في أول أيام العام الدراسي، 16 أكتوبر 2022. (وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية)
الدبيبة يتحدث إلى تلميذ خلال زيارته لمدرسة في قصر بن غشير في أول أيام العام الدراسي، 16 أكتوبر 2022. (وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية)
طلاب في أحد مدارس مدينة بنغازي في أول أيام العام الدراسي الجديد، 16 أكتوبر 2022. (وال)
طلاب في أحد مدارس مدينة بنغازي في أول أيام العام الدراسي الجديد، 16 أكتوبر 2022. (وال)
تلاميذ بإحدى مدارس العاصمة طرابلس اصطفوا في طابور الصباح في أول أيام العام الدراسي، 16 أكتوبر 2022. (وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية)
تلاميذ بإحدى مدارس العاصمة طرابلس اصطفوا في طابور الصباح في أول أيام العام الدراسي، 16 أكتوبر 2022. (وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية)
شرطي يساعد تلميذة في عبور الطريق بأحد شوارع العاصمة طرابلس في أول أيام العام الدراسي، 16 أكتوبر 2022. (مديرية أمن طرابلس)
شرطي يساعد تلميذة في عبور الطريق بأحد شوارع العاصمة طرابلس في أول أيام العام الدراسي، 16 أكتوبر 2022. (مديرية أمن طرابلس)
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