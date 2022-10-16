بعد 7 سنوات.. ضبط متهم بقتل 3 أشخاص في سرت

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن سرت، اليوم الأحد، القبض على متهم بقضية قتل 3 أشخاص في ضواحي مدينة القطرون منذ أكثر من 7 سنوات.

وقالت المديرية في بيان، إن «وحدات التحري بقسم البحث الجنائي ودوريات النجدة التابعة لمديرية أمن سرت ألقت القبض على (إ.ع.ع.ح.ب) مواليد 1986 مقيم سرت (الحي رقم 2) المتهم بقضية قتل 3 أشخاص في 5 يونيو العام 2015».