ضبط سيارة مطلوبة لمركز شرطة الفرناج

القاهرة - بوابة الوسط

قالت مديرية أمن طرابلس، إن إحدى دوريات مرور عين زارة ضبطت سيارة نوع «ميتشي» بجزيرة عودة الحياة.

وأضافت المديرية في بيان، أن السيارة تبين أنها مطلوبة لمركز شرطة الفرناج، حيث اتخذت بشأنها الإجراءات القانونية اللازمة، وفق صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ضبط 100 سيارة مخالفة

على صعيد آخر، تمكنت شرطة مرور أبوسليم من ضبط 20 سيارة تسير باتجاه معاكس بطريق المطار، حيث تصل مدة الحجز عشرة أيام مع دفع غرامة مالية، كما ضبط قسم شرطة النجدة 80 مركبة آلية دون لوحات معدنية ورخص قيادة وغير مكتملة الإجراءات القانونية، وفق مديرية أمن طرابلس.

إحدى دوريات مرور عين زارة خلال ضبط السيارة المطلوبة، 15 أكتوبر 2022. (مديرية أمن طرابلس)