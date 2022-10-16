تراجع الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية...

هبط سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدولار الليبي في السوق الرسمية في تعاملات اليوم الأحد، في مستهل تعاملات الأسبوع.
وتراجع سعر صرف الدولار إلى 5.03 دينار مقابل 5.04 دينار الخميس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي. وزاد الجنيه الاسترليني إلى 5.63 دينار مقابل 5.58 دينار، وارتفع اليورو إلى 4.90 دينار مقابل 4.89 دينار نهاية الأسبوع الماضي.
أسعار العملات العربية مقابل الدينار الليبي
واستقر الريال السعودي عند 1.34 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.37 دينار، وارتفع الدينار التونسي إلى 1.53 دينار من 1.52 دينار الخميس. وحافظ سعر صرف الليرة التركية على 0.27 دينار، وثبت اليوان الصيني عند 0.70 دينار.
تعليقات