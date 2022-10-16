الأرصاد: اعتدال درجات الحرارة على أغلب مناطق ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، اعتدال درجات الحرارة على أغلب مناطق ليبيا، إذ تكون ضمن معدلاتها وتتراوح على أغلب مناطق الشمال بين 25 و29 درجة مئوية، ولا تتجاوز 20 درجة مئوية على الجبل الأخضر، بينما تتراوح على مناطق الوسط والجنوب بين 28 و32 درجة مئوية.

وتبقى السحب تتكاثر من حين لآخر على مناطق الشمال، خاصةً المناطق الممتدة من (الخليج – بنغازي – المرج إلى أقصى الساحل الشرقي ) يتخللها هطول أمطار خفيفة، وتشمل بعض مناطق الشمال الغربي غدًا، وفق النشرة الجوية للمركز.

رأس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة-جبل نفوسة

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر، خاصة يوم الغد على ساحل سرت.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 25 و29 درجة مئوية.

الخليج-سهل بنغازي حتى امساعد

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر، يتخللها هطول أمطار متفرقة، خاصة مناطق الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية فشمالية شرقية نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 24 و28 درجة مئوية، ولا تتجاوز 20 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 28 و32 درجة مئوية.