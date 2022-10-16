Atwasat

أسامة حماد يحذر من التعامل مع حكومة الدبيبة.. ويتهمها بـ«قيادة ليبيا إلى الإفلاس»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 أكتوبر 2022, 01:59 صباحا
أسامة حماد يحذر من التعامل مع حكومة الدبيبة.. ويتهمها بـ«قيادة ليبيا إلى الإفلاس»
وزير التخطيط والمالية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد. (أرشيفية: المكتب الإعلامي للحكومة)
alwasat radio

حذر وزير التخطيط والمالية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، مساء السبت، مؤسسات الدولة من مغبة التعاون مع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، باعتبارها «منتهية الولاية»، واتهمها بصرف أكثر من 160 مليار دينار في «مشاريع ورقية غير حقيقية».

وأكد الوزير في المنشور رقم «4» لسنة 2022، أن وزارته «لن تقف  موقف المتفرج، وستمارس صلاحيتها لإيقاف العبث بخزائن الدولة ومواردها، وكذلك تجاوز التشريعات النافذة من الحكومة الموازية»، وأنها هي «صاحبة الاختصاص الأصيل لإدارة شؤون الخزانة العامة كافة».

وشددت الوزارة في المنشور على صلاحياتها النافذة في «منع إهدار المال العام، وتحجيم الإنفاق إذا لزم الأمر بمراقبة النفقات ومتابعة صرفها، وإحالة المخالفين للجهات المختصة واتخاذ الإجراءات الرادعة كافة ضدهم»، وحذرت من أن التعامل مع حكومة الدبيبة «يقود الدولة الليبية للإفلاس وأصحاب المؤسسات للمسائلة القضائية».

- حكومة باشاغا لعمداء البلديات: أي تنفيذ لقرارات «الموقتة» باطل
- الدبيبة يخلي مسؤولية حكومته عن أي التزامات مالية ترتبها حكومة باشاغا

ودعت الوزارة الجهات الرقابية والقضائية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها الأخلاقية والوطنية تجاه حكومة الدبيبة و«إيقاف عبثها بمقدرات وثروة كل الليبيين»، مؤكدة فتح أبوابها للجميع باعتبارها «صاحبة القرار فيما يتعلق بكل شؤون الدولة المالية كموافاتها بتقارير إيرادات الصرف والواردات وتسلم التفويضات».

الدبيبة يخلي مسؤولية حكومته عن أي التزامات مالية ترتبها حكومة باشاغا
وأخلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، أمس الجمعة، مسؤولية حكومته إن حكومته عن «أية التزامات مالية ترتبها الحكومة الموازية» في إشارة إلى الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا.

ونبه الدبيبة في منشور عممه على الوزراء ورؤساء الهيئات والمصالح والأجهزة والجهات والشركات العامة وما في حكمها، إلى أنه «لا يعتد بأي قرارات أو إجراءات تصدر عن» الحكومة المكلفة من مجلس النواب والتي «من شأنها المساس بالمال العام ومقدرات الدولة أو إحداث تغيير في المراكز القانونية بالمؤسسات العامة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر قناة الوسط (WTV).. الأهلي طرابلس 3-1 المريخ بدوري أبطال أفريقا

انتهت عبر قناة الوسط (WTV).. الأهلي طرابلس 3-1 المريخ بدوري أبطال أفريقا
أدهم فوزي يتوج بكأس وذهبية شطرنج الخياري.. و«بوابة الوسط» تستعرض النتائج

أدهم فوزي يتوج بكأس وذهبية شطرنج الخياري.. و«بوابة الوسط» تستعرض النتائج
شاهد: الرئيس التركي يعلن ارتفاع حصيلة انفجار منجم للفحم إلى 41 قتيلا

شاهد: الرئيس التركي يعلن ارتفاع حصيلة انفجار منجم للفحم إلى 41 قتيلا
شاهد: الرئيس التركي يعلن ارتفاع حصيلة انفجار منجم للفحم إلى 41 قتيلا

شاهد: الرئيس التركي يعلن ارتفاع حصيلة انفجار منجم للفحم إلى 41 قتيلا
«وسط الخبر»: حراك برلماني لأعضاء مجلسي النواب والدولة في البيضاء

«وسط الخبر»: حراك برلماني لأعضاء مجلسي النواب والدولة في البيضاء
«أكلات ماجدة» (5): طريقة سهلة لتحضير طاجن خضار بالجمبري

«أكلات ماجدة» (5): طريقة سهلة لتحضير طاجن خضار بالجمبري
«اقتصاد بلس»: إعلام إيطالي.. أردوغان يعزز قبضته على ليبيا عبر حماية الدبيبة

«اقتصاد بلس»: إعلام إيطالي.. أردوغان يعزز قبضته على ليبيا عبر حماية الدبيبة
«هنا ليبيا»: طرق تقليدية للإسعاف من لدغات العقارب

«هنا ليبيا»: طرق تقليدية للإسعاف من لدغات العقارب
«في التسعين» .. يكشف رُزنامة دورينا والموقف من عودة الجماهير

«في التسعين» .. يكشف رُزنامة دورينا والموقف من عودة الجماهير
الأهلي طرابلس يبحث عن الذات أمام المريخ السوداني في دوري الأبطال.. السبت

الأهلي طرابلس يبحث عن الذات أمام المريخ السوداني في دوري الأبطال.. السبت
إنشاء طريق بمدينة ودان باستخدام مواد صديقة للبيئة

إنشاء طريق بمدينة ودان باستخدام مواد صديقة للبيئة
إنجاز أكثر من 50% لأكبر خط أنابيب نفط في إفريقيا.. أين يقع وما هي عقبات المشروع؟

إنجاز أكثر من 50% لأكبر خط أنابيب نفط في إفريقيا.. أين يقع وما هي عقبات المشروع؟
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: حول بطولة الكأس.. واتحاد الكرة و«تسكير الرأس»

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: حول بطولة الكأس.. واتحاد الكرة و«تسكير ...
في اليوم العالمي.. الطريقة الأمثل لغسل اليدين

في اليوم العالمي.. الطريقة الأمثل لغسل اليدين
باكستان تحتاج أكثر من 16 مليار دولار لمعالجة الدمار الناجم عن الفيضانات

باكستان تحتاج أكثر من 16 مليار دولار لمعالجة الدمار الناجم عن الفيضانات
مصطلحات خاصة بالسيارات الكهربائية يجب عليك معرفتها

مصطلحات خاصة بالسيارات الكهربائية يجب عليك معرفتها
كيف أثرت الحرب في الصحة النفسية لليمنيين؟

كيف أثرت الحرب في الصحة النفسية لليمنيين؟
أثار دهشة علماء الفلك.. رصد أكثر وميض ضوئي توهجا على الإطلاق

أثار دهشة علماء الفلك.. رصد أكثر وميض ضوئي توهجا على الإطلاق
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
ضبط متهم بالسرقة بالإكراه في باب بن غشير
ضبط متهم بالسرقة بالإكراه في باب بن غشير
إيطاليا تحتفل بـ«يوم الصداقة» مع ليبيا
إيطاليا تحتفل بـ«يوم الصداقة» مع ليبيا
وفد إيطالي يزور طبرق
وفد إيطالي يزور طبرق
الدبيبة يوجه باستكمال مشروع مبنى الأكاديمية الليبية في مصراتة
الدبيبة يوجه باستكمال مشروع مبنى الأكاديمية الليبية في مصراتة
حبس مسؤولين بوزارة الصحة بتهمتي «التزوير» و«إساءة استخدام السلطة»
حبس مسؤولين بوزارة الصحة بتهمتي «التزوير» و«إساءة استخدام السلطة»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رئيس الموساد السابق يروي تفاصيل اكتشاف «المشروع النووي الليبي»
رئيس الموساد السابق يروي تفاصيل اكتشاف «المشروع النووي ......
مؤسس أول مصرف رقمي لـ«بوابة الوسط»: المعاملات «عن بُعد» توفر الوقت والجهد.. ونستعين بشركات عالمية ضد الاختراق
مؤسس أول مصرف رقمي لـ«بوابة الوسط»: المعاملات «عن بُعد» توفر......
حامية بني وليد العسكرية توضح حقيقة وصول تعزيزات إلى المدينة
حامية بني وليد العسكرية توضح حقيقة وصول تعزيزات إلى المدينة...
جهاز الردع يبدأ التحقيق مع أحد المطلوبين المتسببين في اشتباكات الزاوية
جهاز الردع يبدأ التحقيق مع أحد المطلوبين المتسببين في ......
وفاة طفل و5 مصابين في اشتباكات عنيفة وسط مدينة الزاوية
وفاة طفل و5 مصابين في اشتباكات عنيفة وسط مدينة الزاوية...
المزيد
أسامة حماد يحذر من التعامل مع حكومة الدبيبة.. ويتهمها بـ«قيادة ليبيا إلى الإفلاس»
أسامة حماد يحذر من التعامل مع حكومة الدبيبة.. ويتهمها ......
تجار محتجون يغلقون معبر رأس اجدير الحدودي بين ليبيا وتونس
تجار محتجون يغلقون معبر رأس اجدير الحدودي بين ليبيا وتونس...
الكبير يناقش مع جورجيفا تعزيز مشاركة صندوق النقد في وضع السياسات
الكبير يناقش مع جورجيفا تعزيز مشاركة صندوق النقد في وضع ......
حبس مسؤولين بوزارة الصحة بتهمتي «التزوير» و«إساءة استخدام السلطة»
حبس مسؤولين بوزارة الصحة بتهمتي «التزوير» و«إساءة استخدام ......
الدبيبة يوجه باستكمال مشروع مبنى الأكاديمية الليبية في مصراتة
الدبيبة يوجه باستكمال مشروع مبنى الأكاديمية الليبية في ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط