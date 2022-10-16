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الكبير يناقش مع جورجيفا تعزيز مشاركة صندوق النقد في وضع السياسات

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 أكتوبر 2022, 12:07 صباحا
الكبير يناقش مع جورجيفا تعزيز مشاركة صندوق النقد في وضع السياسات
مشاركة الكبير في اجتماع محافظي البنوك المركزية في أفريقيا مع مديرة صندوق النقد، 15 أكتوبر 2022. (المصرف المركزي)
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ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، السبت، التحديات العالمية والحد من المخاطر المناخية والغذائية والأمنية، وذلك خلال اجتماع محافظي البنوك المركزية في أفريقيا مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا.

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة الاجتماعات التي يجريها الكبير مع عدد من المسؤولين الماليين المشاركين في اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين التي انطلقت مطلع الأسبوع الماضي في العاصمة الأميركية واشنطن.

وقال مصرف ليبيا المركزي، في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر»، إن الاجتماع تطرق إلى «تعزيز مشاركة صندوق النقد الدولي في وضع السياسات للمساعدة في بناء القدرة على الصمود ضد التحديات».

- الكبير يبحث تطوير وتوسيع مجالات العمل والمنتجات الاستثمارية مع «جي بي مورغان»
- الكبير يشارك في اجتماع محافظي البنوك المركزية مع مديرة صندوق النقد
- الكبير يتفق مع «الفدرالي الأميركي» على التعاون في مجال الاستثمار وبناء القدرات
- الكبير يبحث مع غوتيريس وجورجيفا تجارب الحد من تداعيات الأزمة المالية العالمية

لقاءات الكبير في واشنطن
والخميس، اتفق الصديق الكبير مع ممثلين عن البنك الاحتياطي الأميركي (الفدرالي)، على تعزيز التعاون في مجال الاستثمار وبناء القدرات. وأفاد بيان نشرته صفحة المصرف المركزي على «فيسبوك»، بأن الكبير بحث مع «الفدرالي الأميركي» مستجدات وتطورات الأسواق المالية الدولية وآفاقها المستقبلية في ضوء ارتفاع أسعار الطاقة، ومعدلات التضخم وأسعار الفائدة، وأوجه التعاون المشترك في مجال الاستثمار، وجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وشارك الصديق الكبير، في اجتماع رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، مع محافظي المصارف المركزية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

وخلال زيارته واشنطن، التقى الكبير مسؤولين في وزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين، وبحث معهم مبادرة الشفافية والإفصاح التي أطلقها المصرف، وجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتطرقت المحادثات إلى جهود دعم قطاع النفط في ليبيا، وبرامج الدعم المشتركة بين المصرف ومؤسسات الخارجية الأميركية، والأزمة الاقتصادية العالمية.

مشاركة الكبير في اجتماع محافظي البنوك المركزية في أفريقيا مع مديرة صندوق النقد، 15 أكتوبر 2022. (المصرف المركزي)
مشاركة الكبير في اجتماع محافظي البنوك المركزية في أفريقيا مع مديرة صندوق النقد، 15 أكتوبر 2022. (المصرف المركزي)
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