الدبيبة يوجه باستكمال مشروع مبنى الأكاديمية الليبية في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، ضرورة استكمال مشروع مبنى الأكاديمية الليبية فرع مصراتة في منطقة الجزيرة (معسكر البراعم سابقًا)، إضافة إلى تنفيذ الشق الخارجي من إجازة التفرغ لأعضاء هيئة التدريس.

جاء ذلك خلال اجتماع الدبيبة مع أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية الليبية فرع مصراتة، اليوم السبت، لمناقشة سير العملية التعليمية والدراسات العليا، حيث كان في استقباله رئيس الأكاديمية وعضو بالمجلس البلدي وأعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية، وفق بيان صادر عن منصة «حكومتنا» المعنية بنشر أخبار الحكومة.

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واستمع الدبيبة إلى آراء أعضاء هيئة التدريس بشأن جدول الرواتب الموحد، وشدد على ضرورة العمل على إعداد مقترح لمركز أبحاث علمية إلكترونية يضمن مشاركات علمية في عدة مجالات.