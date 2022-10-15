إيطاليا تحتفل بـ«يوم الصداقة» مع ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

تحتفي السفارة الإيطالية لدى ليبيا، اليوم السبت، بـ«يوم الصداقة» بين ليبيا وإيطاليا، وذلك في حفل يحتضنه «فضاء قوس ماركوس» بالمدينة القديمة.

وكتبت السفارة عبر حسابها على «تويتر» قائلة: «بفضل التعاون القيم مع السلطات الليبية، نحتفي الليلة بالنسخة الأولى من يوم الصداقة بين ليبيا وإيطاليا. ليلة من الثقافة والمسرح في موقع خاطف للأنفاس، رابط بين المجتمع والشعب الذين يشتركون في مصير مشترك»، مزيلة تغريدتها بهاشتاغ «#قوس_ماركوس_أوريليوس».

- فضاء ماركوس يحتضن يوم الصداقة الليبية - الإيطالية

ويقدم الحفل الإعلاميان مكرم اليسير وسيلين مراد، ويتضمن عرضًا مسرحيًا بعنوان «نحن هنا» لفرقة المسرح الوطني الخمس، يلامس مضمونه رسائل عن الصداقة والسلام.

ويشمل الحفل، الذي تنظمه السفارة الإيطالية ومصلحة الآثار برعاية المجلس الرئاسي وجهاز إدارة المدينة القديمة، تسليم جائزة «قوس ماركوس» للمتميزين من الأدباء والكتاب والفنانين والبحاث في مجال الآثار من البلدين.

من احتفال السفارة الإيطالية بيوم الصداقة مع ليبيا في المدينة القديمة، 15 أكتوبر 2022. (حساب السفارة على تويتر)

من احتفال السفارة الإيطالية بيوم الصداقة مع ليبيا في المدينة القديمة، 15 أكتوبر 2022. (حساب السفارة على تويتر)