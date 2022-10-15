ضبط متهم بالسرقة بالإكراه في باب بن غشير

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم السبت، ضبط متهم بعدة سرقات بالإكراه باستخدام سلاح ناري في باب بن غشير.

وتمكن مركز شرطة باب بن غشير من ضبط المتهم، وهو شخص ليبي الجنسية سبق التبليغ عنه في عدة سرقات بالإكراه داخل اختصاص المركز، وفق بيان صادر عن المديرية.

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وقبض على المتهم على متن سيارة من نوع «هيونداي» بيضاء اللون وبحوزته سلاح ناري وعدد من الهواتف النقالة، فضلًا عن عدة أقراص يشتبه بأنها مهلوسة، وكذلك مبلغ مالي يقدر بـ160 دينارًا ليبيًا.

