شاهد في «هذا المساء».. الغاز الليبي هل يقرر مصير جهود باتيلي؟

القاهرة - بوابة الوسط

تسلط الحلقة الجديدة من برنامج «هذا المساء» المذاعة مساء السبت، على قناة «الوسط» (wtv)، الضوء على انطلاق مهام الممثل الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، ومدى تأثير الرغبة العالمية في الغاز الليبي على نجاحه في مهمته.

ووصل باتيلي، أمس الجمعة، إلى العاصمة طرابلس، وتعهد في أول بيان فور وصوله، بالتواصل مع جميع الأطراف في مختلف أنحاء ليبيا من أجل الاستماع إليهم، محددًا أولوية عمله خلال الفترة المقبلة، وقال: «وصلتُ إلى طرابلس يومنا هذا؛ للشروع بمهامي بصفتي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا»، موضحاً أنه سيتولى «قيادة المساعي الحميدة للأمم المتحدة والقيام بجهود الوساطة من أجل التوصل إلى حل سلمي ومستدام يقوده ويملك زمامه الليبيون»، كما سيتولى أيضاً الإشراف على عمل البعثة.

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ويباشر باتيلي مهامه الصعبة على ضوء وجود أزمة عدم حسم شرعية السلطة بين حكومتين، إحداهما برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وأخرى برئاسة فتحي باشاغا كلفها مجلس النواب إدارة شؤون البلاد دون موافقة الأول التنازل عن الحكم، إلى جانب غياب التوافق بين مجلسي الدولة والنواب بشأن التوصل إلى قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات البرلمانية الرئاسية.