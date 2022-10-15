وفد من وزارة العمل يزور شركة تونسية للاستفادة منها في تدريب عمال «الصناعات الثقيلة»

القاهرة - بوابة الوسط

زار وفد من وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة مركز بيت الخبرة التابع لشركة «سوكومنين» الصناعية في مدينة صفاقس التونسية، على هامش مشاركة وزير العمل علي العابد، في المنتدى الاقتصادي التونسي-الليبي.

عقد المنتدى يومي 12 و13 أكتوبر الجاري في صفاقس. وقالت الوزارة، في بيان اليوم السبت، إن الوفد الليبي الذي زار الشركة كان في استقباله رئيس مجلس إدارتها، مدير عام مركز بيت الخبرة نصر الفارسي، والطاقمان الإداري والهندسي.

مناقشة التعاون في مجال تدريب الصناعات الثقيلة

وناقش الجميع آليات التعاون في مجال التدريب والتكوين المهني في تخصصات الصناعات الحديدية الثقيلة، ومنها: الهياكل والصهاريج والخزانات ومحطات الضخ وتحلية المياه والصناعة البتروكيميائية.

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تعاون مستمر لرفع كفاءة العامل الليبي

كما تناول اللقاء التدريب في تخصصات: محطات توليد الطاقة الكهربائية ومصانع الإسمنت والحديد ومجالات اللحام ومراقبة الجودة وتشكيل الأنابيب والطلاء الصناعي وغيرها.

واتفق الجانبان على «استمرار التنسيق للارتقاء بمفاهيم التدريب والتأهيل المهني ورفع كفاءة العاملين في القطاعات الصناعية والخدمية والإنتاجية في ليبيا».

آلات بشركة «سوكومنين» الصناعية في مدينة صفاقس التونسية. (وزارة العمل)

وفد وزارة العمل في حكومة الدبيبة خلال زيارته لشركة «سوكومنين» الصناعية في مدينة صفاقس التونسية. (وزارة العمل)