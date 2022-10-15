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حفتر: من انتصر على الإرهاب لا بد له من هزيمة الفساد

القاهرة - بوابة الوسط السبت 15 أكتوبر 2022, 07:02 مساء
حفتر: من انتصر على الإرهاب لا بد له من هزيمة الفساد
حفتر خلال كلمته لمناسبة ذكرى دخول قوات القيادة العامة إلى بنغازي لتحريرها من الإرهاب، 15 أكتوبر 2022. (صورة من فيديو)
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قال القائد العام لقوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، إن «من انتصر على الإرهاب لا بد له أن ينتصر على الفساد ويهزم الفقر والتخلف ويبني دولة آمنة ومستقرة»، وذلك خلال كلمة ببنغازي، اليوم السبت، لمناسبة الذكرى الثامنة لدخول قوات القيادة للمدينة.

وأضاف حفتر أن بنغازي «عصية على استهداف الإرهاب، فقد حاول الإرهاب أن تكون المدينة غرفة لعملياته، لكنها باتت اليوم عاصمة الأمن والاستقرار والحيوية والنشاط».

حفتر: تحية إلى أبطال ملمحة الكرامة
ووجه حفتر التحية إلى من سماهم «أبطال ملحمة الكرامة وكل من قاتل للقضاء علبى الإرهاب في المدينة، وقدم لها الدعم والمساندة، والذين لولاهم ما كانت بنغازي على ما هي عليه الآن».

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 فارق زمني طويل بين دخول قوات الجيش بنغازي وتحريرها
وفي 15 أكتوبر من العام 2014 دخلت قوات القيادة العامة إلى بنغازي لتحرير المدينة من سيطرة الإرهابيين، بعد 3 سنوات وقع فيها قتلى من المدنيين وعشرات العمليات الإرهابية.

وفي يوليو من العام 2017، أعلن حفتر تحرير المدينة «من الإرهابيين»، مضيفا: «النصر تحقق بعد كفاح متواصل ضد الإرهاب وأعوانه دام أكثر من ثلاث سنوات متتالية».

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