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كشف تفاصيل مقتل مصري في طرابلس.. ومديرية الأمن تضبط المتهم

القاهرة - بوابة الوسط السبت 15 أكتوبر 2022, 06:13 مساء
كشف تفاصيل مقتل مصري في طرابلس.. ومديرية الأمن تضبط المتهم
المتهم بقتل مصري في طرابلس بعد ضبطه، مركز شرطة الغربي، 15 أكتوبر 2022. (مديرية أمن طرابلس)
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كشفت مديرية أمن طرابلس، اليوم السبت، تفاصيل مقتل مواطن مصري، مؤكدة ضبط المتهم بارتكاب الحادث الذي وقع في العام 2014.

وأوضح بيان للمديرية أن بعض المعلومات وصلت أخيرًا إلى رئيس مركز شرطة الغربي، ورئيس وحدة التحري بالمركز بشأن واقعة قتل المدعو «ر. ف. م. ع»، مصري الجنسية، ومن مواليد العام 1964، وهي الواقعة التي حدثت في 18 أغسطس من العام 2014.

وأضافت المديرية أن الواقعة قيدت سابقًا ضد مجهول، لكن مع تشكيل فريق عمل لجلب المحضر من مركز شرطة الغربي باعتبار الضحية مقيمًا داخل المدينة القديمة وحصلت بدائرة اختصاص المركز، جرى اكتشاف كواليسها ومن ثم ضبط المتهم.

استدعاء 3 مصريين للتحقيق يكشف تفاصيل الواقعة
وفي 11 أكتوبر الجاري، جرى استدعاء ثلاثة مصريين مقيمين داخل نطاق دائرة المركز كانوا موجودين أثناء حصول الواقعة، حسب المديرية.

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وبعد تسجيل أقوالهم، جرى التأكد من الفاعل وهو يدعى «م. و. س. ا» مواليد العام 1994، وجرى جلبه للمركز بحجة أنه تقدم بشكوى الفترة الماضية، وطلب منه الحضور لاستيفاء التحقيق، وفق البيان. 

وبعد أن حضر المتهم إلى المركز وُجهت له التهمة في واقعة القتل، فاعترف بما نسب إليه، وأوضح أنه كان رفقة صديق له، وكانا في حالة سكر، ثم وقعت مشاجرة أمام مقهى بينهما وبين المتهم.

مشاجرة ثم طلقات نارية تودي بحياة المجني عليه 
وأضاف أنه بعد المشاجرة حضرت سيارة بها ثلاثة أشخاص مسلحين أطلقوا النار عليه هو وصديقه، فقام المتهم بجلب مسدس (نوع 9 ملم) من سيارته التي كانت قريبة من موقع الحادث، ثم أطلق النيران التي أصابت المجني عليه وأردته قتيلًا.

وأشارت المديرية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المتهم للنيابة العامة التي بدورها أودعته السجن.

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