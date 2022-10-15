إصابة طفلين في انفجار لغم بعين زارة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الناطق باسم جهاز الإسعاف أسامة علي، انفجار لغم بمنطقة عين زارة في العاصمة طرابلس، اليوم السبت، مما أسفر عن إصابة طفلين.

وأوضح علي، في تصريح صحفي، أن الحادث وقع قرب مثلث كهرباء، مما نتج عنه إصابة الطفل الأول ويدعى رحيل باني ويبلغ من العمر 13 عامًا، وجرى إسعافه، فيما نقل الطفل الثاني ويدعى عمر كمال (14 عامًا)، إلى مجمع عيادات الكحيلي.

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