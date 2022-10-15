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«خارجية الدبيبة» تعزي تركيا في ضحايا انفجار منجم الفحم

القاهرة - بوابة الوسط السبت 15 أكتوبر 2022, 04:57 مساء
«خارجية الدبيبة» تعزي تركيا في ضحايا انفجار منجم الفحم
مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)
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قدمت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة تعازيها إلى تركيا في ضحايا انفجار منجم للفحم شمال البلاد، الذي راح ضحيته نحو 40 قتيلًا.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم السبت، إنها تعرب عن تضامن «دولة ليبيا مع الجمهورية التركية جراء حادثة انفجار منجم للتعدين بولاية بارتن شمال تركيا».

وأضافت أنها تتمنى الشفاء العاجل للمصابين، وأن «تكلل جهود السلطات المعنية بالنجاح في الوصول إلى العالقين وإنقاذهم».

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المشري يعزي تركيا: المصاب جلل
من جانبه، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إنه يتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى «الأشقاء الأتراك حكومة وشعبًا» في الحادث الذي وصفه بـ«المصاب الجلل».

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو ارتفاع حصيلة القتلى جرّاء انفجار منجم الفحم إلى 40 شخصًا على الأقل، في حادث وقع أمس الجمعة، وهو الأسوأ من نوعه منذ سنوات في تركيا.

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