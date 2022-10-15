المبروك يشارك في اجتماع مناقشة أسباب تراجع نمو الاقتصاد العالمي بواشنطن

القاهرة - بوابة الوسط

بحث الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي العوامل التي أدت إلى تراجع النمو الاقتصادي بجميع أنحاء العالم، وذلك بحضور وزير المالية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة خالد المبروك.

وقالت وزارة المالية، في بيان اليوم السبت، إن المبروك ووفدًا ليبيًا ضم محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، حضر الاجتماع الذي عقد صباح أمس الجمعة، بالقاعة الدستورية في العاصمة الأميركية، واشنطن.

وتناول الاجتماع الدور الذي يتطلع به كل من البنك وصندوق النقد الدوليين في معالجة الأزمات الاقتصادية وتصحيح أوضاع الاقتصاد العالمي.

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تحليل وضع الاقتصاد العالمي والأزمات المتعاقبة عليه

كما جرى استعراض وضع الاقتصاد العالمي والأزمات المتعاقبة التي أثرت فيه وأدت إلى تراجع ملحوظ في النمو الاقتصادي.

وانتهى الاجتماع إلى اتخاذ مجموعة من القرارات منها: اعتماد التقارير السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد، واعتماد القوائم المالية وتقارير مراجعي الحسابات للمؤسستين.

وكذلك، اعتماد الميزانية التسييرية للسنة المالية 2023، لكل من مجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي.

جانب من اجتماع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، 14 أكتوبر 2022. (وزارة المالية في حكومة الدبيبة)

جانب من اجتماع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، 14 أكتوبر 2022. (وزارة المالية في حكومة الدبيبة)

جانب من اجتماع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، 14 أكتوبر 2022. (وزارة المالية في حكومة الدبيبة)

جانب من اجتماع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، 14 أكتوبر 2022. (وزارة المالية في حكومة الدبيبة)