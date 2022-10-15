سياسيون: الأزمة الليبية بحاجة لدور أممي أكبر من مجرد وساطة باتيلي

القاهرة - بوابة الوسط: علاء حموده وجيهان الجازوي

يبدأ المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، مهمته الدبلوماسية هذا الأسبوع مع وصوله أمس الجمعة، إلى العاصمة طرابلس. ومع أن باتيلي تعهد بقيادة المساعي الأممية والقيام بجهود الوساطة للتوصل لحل سلمي يملك زمامه الليبيون، إلا أنه يبدأ مهمته وسط صعوبات هي ذاتها التي عرقلت مهام سبعة مبعوثين سبقوه، من انقسام سياسي مزمن، وفوضى السلاح إلى تناحر المجموعات المسلحة.

صحيح أن باتيلي الذي اختبر لمنصبه في الثالث من سبتمبر الماضي، تعهد بالتواصل «مع جميع الأطراف الليبية في عموم البلاد بمن فيهم المجتمع المدني والنساء والشباب، للاستماع إلى آرائهم بخصوص الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية»، إلا أن سياسيين يرون أن الأزمة الليبية بحاجة لدور أممي أكبر من مجرد وساطة المبعوث الأممي الجديد.

عوامل قد تساعد باتيلي على حل الأزمة الليبية

ويقول المستشار الاعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن «باتيلي شخصية أفريقية سبق أن كلف مهامًا حول الوضع في ليبيا، وهو على دراية بالأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا، وهذه عوامل مهمة في حل الأزمة الليبية العميقة التى تحتاج إلى قدرة وإمكانية عالية لحلها».

ويضيف المريمي لـ«بوابة الوسط» إن ليبيا «تحتاج دورًا أكبر من الوساطة في ملف الانتخابات، فليبيا قبل الانتخابات تحتاج إلى حل الميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون، وجمع السلاح المنتشر عند الأهالي، ورحيل المرتزقة والقوات الأحنبية الجاثمة على الأراضي الليبية، والعمل على المصالحة وذلك بإطلاق المصالحة الوطنية الشاملة».

مهمة باتيلي« لن تكون سهلة»

ويكاد يجمع سياسيون ومتابعون للشأن الليبي على أن مهمة باتيلي لن تكون سهلة، في ظل ازدواجية للسلطة وانعدام الأمن المزمن الذي يتسم بالقتال المتكرر بين الجماعات المسلحة، وتنازع حكومتين على السلطة منذ مارس الماضي، حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والأخرى مكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا.

ويرى محللون أنه، علاوة على الانقسام السياسي، فإن وجود الجماعات المسلحة سيكون أبرز العقبات التي ستواجه مهمة المبعوث الأممي (السنغالي)، ففي أحدث مظاهر تدهور الوضع الأمني، كان اشتباك مجموعات مسلحة في مدينة الزاوية (غرب ليبيا) في 25 سبتمبر الماضي، التي أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 13 آخرين.

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كما يرى متابعون للشأن الليبي أن انقسام المؤسسة العسكرية الليبية سيكون أبرز التحديات التي تنتنظر المبعوث الأممي الجديد، إذ أن اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» لم تتوصل حتى اللحظة إلى حل حاسم في ملف توحيد الجيش الليبي، وكان آخر اجتماعاتها في 10 أغسطس الماضي.

وفي أول تصريح عقب وصوله العاصمة إلى طرابلس، قال بايتيلي إن «الأولوية بالنسبة له هي تحديد مسار توافقي يفضي إلى تنظيم انتخابات وطنية شاملة وذات مصداقية في أقرب فرصة ممكنة بالاستناد إلى إطار دستوري متين»، ويشير في الوقت نفسه إلى أن «استعادة العملية الانتخابية كفيلة بتعزيز الوحدة الوطنية والاستقرار وتجديد شرعية المؤسسات في البلاد».

بن شرادة: عودة ماراثونات الحوار

ويرى عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شراده، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن حديث باتيلي عن الوساطة هو بمثابة «إرجاع الوضع الليبي للمربع الأول وهو ماراثونات الحوار»، مشيرًا إلى «محاولة إيجاد حل وعقد اتفاق ليبي بين مجلسي النواب والدولة في فبراير الماضي، لكن المجتمع الدولي أفشل هذا الاتفاق وعارضه، ووجد بعض المعرقلين في ليبيا ضالتهم في رفض المجتمع للاتفاق».

واعتبر بن شراده أن «أي مبعوث أممي في ليبيا أو في دولة أخرى هو عبارة عن موظف للدول الخمس الكبرى، لذلك نجاحه متعلق بكيفية تحقيق متطلبات هذه الدول»، مشيرًا إلى أن «أسباب فشل البعثات السابقة لا يزال قائمًا وهو وجود خلاف على الملف الليبي من قبل الدول الخمس»، مستبعدًا أن «يحقق أي مبعوث أهدافه ما لم تتفق هذه الدول وتتوحد رؤيتها حول ليبيا».

وخلال الشهر الماضي، أجرى باتيلي سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع كبار الدبلوماسيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك تمهيدًا لمهمته الجديدة التي جرى تكليفه بها من قبل الأمين العام للأمم المتحدة مطلع سبتمبر الماضي. وقبل وصوله طرابلس، كانت المحطة الأولى لباتيلي، تونس، حيث أجرى محادثات مع وزير الشؤون الخارجيّة عثمان الجرندي، حيث عبر الوزير التونسي عن استعداد بلاده لمواصلة توفير كلّ التسهيلات لفائدة الأشقاء الليبيين والأجهزة الأمميّة المعنيّة من أجل تعزيز الحوار والتوافق وتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف الليبية.

هل تنجح مهمة باتيلي؟

ومع تراكم التحديات أمام مهمة باتيلي، يبقي التساؤل قائمًا حول ما إذا كان الرجل سيأتي بجديد في مسار الحل السياسي والأمني الدائم في ليبيا، أم أن الأولويات التي حددتها أجندته ستتعثر في منتصف الطريق، ويلقى مصير سابقية؟

وفي هذا السياق، عبر المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي، عن الأمل في أن «ينجح باتيلي في الوساطة بين الأطراف الليبية والأجنبية، وكذلك الملفات الأخرى العالقة، وهي قاعدة مهمة في استقرار ليبيا وفي إجراء الانتخابات والقبول بنتائجها».

في حين قال بن شرادة إن «المقترحات والحلول لحل الأزمة السياسية في ليبيا موجودة، لكن المشكلة تكمن في تطبيق هذه الحلول والعائق»، معتبرًا «أن العائق الأكبر أمام الحلول هو 25 مليون قطعة سلاح خارج سلطة الدولة، لذلك يجب أن يكون هناك إما ضغط دولي أو الخروج للشارع لتنفيذها». ودعا عضو المجلس الأعلى للدولة «الليبيين إلى أن يتحدوا ويجدوا الحل بأنفسهم».