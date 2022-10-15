حكومة الدبيبة: اتفاق لإنشاء مجمع طاقة شمسية لتوليد الكهرباء

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة أن رئيسها عبدالحميد الدبيبة أشرف على توقيع اتفاق لإنشاء مجمع طاقة شمسية لتوليد الكهرباء بطاقة 25 ألف ميغا وات.

وقالت الحكومة في بيان اليوم السبت إن الاتفاق وقع بين المنطقة الاقتصادية الخاصة (توبيكات)، وشركة «كريب قروب» المتخصصة في الطاقة المتجددة، وبموجبه تقوم الشركة بتصميم وهندسة وإنشاء وتشغيل منشأة طاقة شمسية كهروضوئية لتوليد الكهرباء.

- توقيع اتفاقية لتنفيذ مشروع غدامس للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تصل إلى 200 ميغاوات

- شركة الكهرباء توقع مع «دبليو سولار» الإماراتية مذكرة لبناء محطات للطاقة الشمسية

- الدبيبة يبحث مع ممثلي شركة أميركية استغلال الطاقة الشمسية في مجال الزراعة