إنشاء طريق بمدينة ودان باستخدام مواد صديقة للبيئة

القاهرة - بوابة الوسط

تترقب مدينة ودان الواقعة في منخفض الكفرة بوسط ليبيا إنشاء طريق باستخدام مواد صديقة للبيئة بطول 500 متر وعرض 8 أمتار.

وقال المشرف على المشروع مصطفى الصغير إن الطريق الذي جرى الشروع في تنفيذه تستخدم فيها تربة المنطقة نفسها «وهي ملائمة جدا حيث يجر دكها حتى تتصلب لتعادل قوتها ثلاثة أضعاف القطران الأسفلتي».

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العمر الافتراضي للتربة أطول من عمر الأسفلت

وأضاف الصغير أن العمر الافتراضي للتربة أطول من عمر القطران، كما أنها لا تتأثر بارتفاع درجات الحرارة وشدة البرودة.

ونوه بأن من ينفذ المشروع شركة متخصصة تعمل تطوعيا وبشكل تجريبي، وتنفذ هذا المشروع لأول مرة في ليبيا، وذلك بضمان خمس سنوات.