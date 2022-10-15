باشاغا يعزي تركيا في ضحايا انفجار منجم للفحم

القاهرة - بوابة الوسط

قدم رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا تعازيه إلى تركيا في ضحايا حادث انفجار منجم للفحم شمالي البلاد، مما أسفر عن مقتل 40 شخصًا.

وكتب باشاغا على حسابه بموقع «فيسبوك»، اليوم السبت: «باسمي ونيابة عن الحكومة الليبية أتقدم بخالص التعازي والمواساة للدولة التركية حكومة وشعبا، في ضحايا حادث إنفجار منجم بارتين، ونؤكد تضامننا التام مع الشعب التركي الشقيق في هذا المصاب الجلل».

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وزير الداخلية التركي يعلن أعداد القتلى والناجين

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو ارتفاع حصيلة القتلى جرّاء انفجار منجم الفحم إلى 40 شخصا على الأقل، في حادث وقع أمس الجمعة، وهو الأسوأ من نوعه منذ سنوات في تركيا.

وأضاف الوزير التركي: «أحصينا 40 قتيلا بالمجموع. تمكّن 58 من عمال المنجم من النجاة بأنفسهم»، فيما قال وزير الطاقة فاتح دونميز «نقترب من نهاية عملية الإنقاذ».

وكانت تركيا شهدت في مايو من العام 2014 حادث أكبر من هذا إذ انفجر منجم سوما للفحم، مما أسفر عن مقتل 301 شخصا، ونجا 485 عاملا.