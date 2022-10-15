تجهيز قسم الولادة بمستشفى رقدالين القروي

القاهرة - بوابة الوسط

تواصل مستشفى رقدالين القروي عملية تجهيز قسم النساء والولادة بالمعدات والتجهيزات الطبية اللازمة التي جرى استلامها مؤخرا من مخازن وزارة الصحة.



تجهيز مستشفى رقدالين القروي

وتشمل عملية التجهيز غرفتي العمليات وصالة الولادة الطبيعية، وكذلك غرفة العناية الخاصة بالنساء وغرفة حديثي الولادة والحضانة والايواء بالقسم، وفق وكالة الأنباء الليبية (وال). وأوضح القسم الاعلامي بالمستشفى أن شركة خاصة بالتشغيل ستتولي معايرة الأجهزة.

ويبدأ العمل الفعلي للقسم بعد استكمال التجهيز والاذن من وزارة الصحة بالتشغيل والتعاقد مع الاخصائيين والكوادر الطبية، وفق بيان المكتب الإعلامي.