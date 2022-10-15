ضبط أكثر من 160 سيارة دون لوحات معدنية ويقودها أجانب في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم السبت، ضبط أكثر من 160 سيارة يقودها أجانب ودون لوحات معدنية.

وأشارت المديرية في بيان، إلى أن «شرطة مرور أبوسليم واصلت حملتها الأمنية على المخالفين داخل منطقة المشروع». نوهت إلى «تحرير أكثر من 380 مخالفة مرورية».

ومنذ صباح اليوم، سجلت منطقة المشروع انتشارا أمنيا مكثفا، شمل «جزيرة السلام (الفحم)، وجزيرة الشريف، وأربعة شوارع الرابش، وجزيرة الأرصاد) تستهدف ضبط سيارات التي تتجول بدون لوحات معدنية ومعتمة زجاج وغير مكتملة الإجراءات القانونية، وأيضا سيارات يقودها أجانب.

من الحملة المروية لشرطة مرور أبوسليم في المشروع، 15 أكتوبر 2022. (مديرية أمن طرابلس)

من الحملة المروية لشرطة مرور أبوسليم في المشروع، 15 أكتوبر 2022. (مديرية أمن طرابلس)

من الحملة المروية لشرطة مرور أبوسليم في المشروع، 15 أكتوبر 2022. (مديرية أمن طرابلس)

من الحملة المروية لشرطة مرور أبوسليم في المشروع، 15 أكتوبر 2022. (مديرية أمن طرابلس)