قطر: لا نريد لليبيا وسورية والملف النووي الإيراني التأثر بالتصعيد في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن الدوحة لا تريد لقضيتي ليبيا وسورية وللملف النووي الإيراني أن تتأثر بالتصعيد في أوكرانيا.

قطر: لا تريد لقضيتي ليبيا وسورية والملف النووي الإيراني أن تتأثر بالتصعيد في أوكرانيا

جاءت تصريحات وزير الخارجية القطري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي، مولود جاويش أوغلو، في إسطنبول مساء الجمعة، عقب انعقاد الاجتماع الوزاري التحضيري للدورة الثامنة للجنة الإستراتيجية العليا بين قطر وتركيا، نقلته قناة «الجزيرة» الفضائية.

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ولدى تطرقهما إلى الملفات الإقليمية شدد الوزير محمد بن عبد الرحمن على «أهمية وحدة أراضي ليبيا، وإنهاء الانقسام وإجراء الانتخابات». مضيفا في موضوع آخر، أن قطر «تود أن يكون هناك حل سياسي فعلي لإنهاء معاناة الشعب السوري».كما أكد وزير الخارجية القطري على موقف بلاده الثابت برفض انتهاك سيادة أوكرانيا ودعم اتفاق إسطنبول لنقل الحبوب.

الأزمة الليبية في مباحثات قطر وتركيا

بدوره قال جاويش أوغلو إن الجانبان بحثا الأوضاع في أوكرانيا وليبيا وأزمة الطاقة العالمية والتطورات في الشرق الأوسط. وأثنى تشاووش أوغلو على الدور القطري في تخفيف أزمة الطاقة العالمية بعد الحرب الأوكرانية الروسية، وأكد أنّ تركيا وقطر تعملان سويا من أجل وحدة الأراضي الليبية وتحقيق سيادتها واستقرارها ورفاهها.

كما شدد على عزم تركيا على حماية حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك في شرقي المتوسط.

يشار إلى أن تركيا وقطر وقعتا، الجمعة، 11 اتفاقية تعاون ومذكرات تفاهم في مختلف المجالات، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وأقيمت مراسم توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في قصر «دولمه باهتشه" في مدينة إسطنبول، بعد لقاء ثنائي بين أردوغان وأمير قطر، وعقب ترأس الطرفين الاجتماع الـ 8 للجنة الإستراتيجية العليا بين البلدين.