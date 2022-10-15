ارتفاع الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار صرف العملات الدولية الأكثر تداولًا بالسوق الموازية، اليوم السبت، مقابل الدينار الليبي في مستهل تعاملات الأسبوع.