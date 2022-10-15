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النائب العام يأمر بحبس رئيس مجلس إدارة «ليبيانا» السابق و3 من أعضائه

القاهرة - بوابة الوسط السبت 15 أكتوبر 2022, 11:26 صباحا
النائب العام يأمر بحبس رئيس مجلس إدارة «ليبيانا» السابق و3 من أعضائه
النائب العام الصديق الصور ومقر شركة «ليبيانا» للهاتف المحمول في صورة مركبة. (أرشيفية)
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أمرت النيابة العامة، بحبس رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة «ليبيانا» للهاتف المحمول وثلاثة من أعضاء المجلس حبساً احتياطياً على ذمة التحقيق. 

وقال مكتب النائب العام الصديق الصور، في بيان، إن «نائب النيابة بمكتب النائب العام نظر مُحصِّلَة تقرير ديوان المحاسبة، بالنسبة للعقود التي أبرمتها شركة ليبيانا لغرض تنفيذ مشروعات تُلبي المصلحة العامة خلال سنة 2021». وأشار إلى التحقيق في «انصراف إرادة أعضاء مجلس إدارة الشركة - السابق - إلى مخالفة القواعد الناظمة لطرق التعاقد وإجراءاتها؛ وما ترتَّب عن الإِخْلاَل بهما من ضرر لحق بأموال الشركة المعهود إليهم إدارتها».

وكشف التحقيق الإبتدائي، وفق البيان، عن «تقصير أعضاء مجلس الإدارة في بذل واجب العناية في عملهم؛ ومجانبة سلوكهم كل ما من شأنه صون مصالح الشركة».

مخالفات بقيمة 5 ملايين دينار
وأوضح النائب العام أن أعضاء مجلس الإدارة «تعمَّدوا تأخير إبرام عقد مشروع تحسين الإشارة الخلوية مع أداة التنفيذ المتعاقد معها مدة ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم عرضها؛ ثم رَكَنُوا إلى عرض جديد من أداة التنفيذ ذاتها؛ فأبرموا معها عقد تنفيذ المشروع بتكلفة بلغت 14 مليوناً و50 ألفاً و475 ديناراً و63 درهماً؛ بزيادة وصلت إلى 5 ملايين دينار عن العرض السابق لأداة التنفيذ عينها».

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ونبه البيان إلى «مساس الفعل محل التحقيق بأموال الشركة المُتَّصِفَة بالعمومية؛ وإلحاق الضرر الجسيم بها».

وفي 8 يوليو الماضي، وجه مكتب النائب العام خطابا إلى مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي يطلب فيه تجميد الحسابات المصرفية الخاصة بشركة «ليبيانا» للهاتف المحمول في مصرف التجارة والتنمية.

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