محافظ المصرف المركزي يناقش الاستفادة من منصة «بنى» للمدفوعات العربية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير مع رئيس مجلس الادارة المدير العام لصندوق النقد العربي عبد الرحمن الحميدي سبل الاستفادة من منصة بنى للمدفوعات العربية.

وحسب بيان صادر عن «المركزي»، ناقش اللقاء الذي عقد يوم الجمعة العاصمة الامريكية واشنطن، «القضايا الاقليمية وتداعيات الازمة المالية العالمية على اقتصادات الدول العربية».

يشار إلى أن صندوق النقد العربي أطلق منصة «بنى» في فبراير العام 2020، وهي منصة دفع متعددة العملات تقدم خدمات المقاصة والتسوية بالعملات العربية والعملات الدولية، وتتوفر فيها شروط المقاصة وتسوية المعاملات المالية العربية البينية والمعاملات المالية بين الدول العربية والشركاء التجاريين الرئيسيين للدول العربية.

الكبير وغويتيريس وجورجيفا

ويجري الكبير سلسلة اجتماعات مع عدد من المسؤولين الماليين المشاركين في اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين التي انطلقت مطلع الأسبوع الجاري في العاصمة الأميركية واشنطن.

ويوم الجمعة أيضا، بحث الصديق الكبير خلال لقاء مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ومدير عام صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا وبحضور محافظي البنوك المركزية وممثلي المؤسسات الدولية، تجارب الدول للحد من تداعيات الأزمة المالية العالمية.

الصديق الكبير في لقطة تذكارية عقب لقاء مع رئيس مجلس الادارة المدير العام لصندوق النقد العربي عبد الرحمن الحميدي في واشنطن، 14 أكتوبر 2022. (المصرف المركزي)