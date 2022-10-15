الكبير يبحث مع غوتيريس وجورجيفا تجارب الحد من تداعيات الأزمة المالية العالمية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ومدير عام صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا وبحضور محافظي البنوك المركزية وممثلي المؤسسات الدولية، تجارب الدول للحد من تداعيات الأزمة المالية العالمية.

جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي للجنة الدولية للشؤون النقدية و المالية، الذي عقد يوم الجمعة بمقر صندوق النقد الدولي بالعاصمة الأميركية واشنطن، وفق بيان صادر عن «المركزي».

وناقش اللقاء، آفاق الاقتصاد العالمي في ظل استمرار حالة عدم اليقين وتسارع ارتفاع معدلات التضخم، ودور البنوك المركزية في التخفيف من حدة الأزمة، و إحداث التكامل بين السياسات النقدية والمالية.

الكبير في اجتماعات صندق النقد والبنك الدوليين

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة الاجتماعات التي يجريها الكبير مع عدد من المسؤولين الماليين المشاركين في اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين التي انطلقت مطلع الأسبوع الجاري في العاصمة الأميركية واشنطن.

وفي هذا السياق، بحث محافظ المركزي خلال اجتماعه مع نائب رئيس بنك «جي بي مورغان»، دان زيليكو، والفريق المرافق له تطوير العلاقة بين المصرفين وتوسيع مجالات العمل والمنتجات الاستثمارية، بحسب ما نشره المصرف المركزي عبر صفحته على «فيسبوك».