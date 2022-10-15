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الأرصاد تحذر الصيادين على الساحل من شحات إلى طبرق

القاهرة - بوابة الوسط السبت 15 أكتوبر 2022, 09:59 صباحا
الأرصاد تحذر الصيادين على الساحل من شحات إلى طبرق
نشـرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا اليوم السبت 10 أكتوبر 2022. (ارشيفية)
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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شمالية غربي إلى بحري نشطة إلى قوية على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق تتراوح سرعتها بين 25 و30) عقدة مع ارتفاع للموج يصل إلى 3 أمتار.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت
• الرؤيـة جيدة.
• السماء مغطاة جزئياً بالسحب تتكاثر أحياناً مع هطول أمطار متفرقة على الساحل الممتد من الزاوية إلى سرت.
• البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج يوم الغد.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.5 متر و2 متر.
• الرياح شمالية غربية إلى بحري سـرعتها بين 5 و20 عقدة.
• درجة حرارة سطح البحر 29 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤيـة جيدة إلى متوسطة أثناء سقوط الأمطار.
• السماء مغطاة جزئياً بالسحب تتكاثر أحياناً مع هطول أمطار متفرقة على الساحل الممتد من بنغازي إلى أقصى الساحل الشرقي وتكون جيدة على ساحل الجبل الأخضر
• البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 1 و2,25 متر يصل إلى 3 أمتار على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي.
• الريح شمالية غربية إلى بحرية سرعتها بين 10 و20 عقدة تصل 30 عقدة على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق.
• درجة حرارة سطح البحر 28 درجة مئوية.

الأرصاد تحذر الصيادين على الساحل من شحات إلى طبرق
الأرصاد تحذر الصيادين على الساحل من شحات إلى طبرق
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