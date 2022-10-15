الأرصاد تحذر الصيادين على الساحل من شحات إلى طبرق

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شمالية غربي إلى بحري نشطة إلى قوية على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق تتراوح سرعتها بين 25 و30) عقدة مع ارتفاع للموج يصل إلى 3 أمتار.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

• الرؤيـة جيدة.

• السماء مغطاة جزئياً بالسحب تتكاثر أحياناً مع هطول أمطار متفرقة على الساحل الممتد من الزاوية إلى سرت.

• البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج يوم الغد.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.5 متر و2 متر.

• الرياح شمالية غربية إلى بحري سـرعتها بين 5 و20 عقدة.

• درجة حرارة سطح البحر 29 درجة مئوية.