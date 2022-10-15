اندلاع حريق فى منتزه سرت العائلي...

اندلع حريق بمنتزه سرت الترفيهي العائلي الواقع وسط المدينة، اليوم السبت، وفق مصدر في مكتب هئية السلامة الوطنية سرت.
وقال المصدر في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن الحريق اندلع بالأشجارفي الجهة اليمنى، وخلف أضرارا متوسطة مثل تلف عشرات الأشجار في المنتزه التابع للشركة العامة لخدمات المراكز الإدارية بوزارة المالية.
منتزه سرت.. الأكبر في ليبيا
وأوضح أنه لم يعرف إذ كان اندلاع الحريق بفعل فاعل أم لا. وسبق أن تعرض المنتزة على نحو متكرر لحرائق خلال العام الجاري لأسباب متعمدة. ويعتبر هذا المنتزه هو الأكبر فى ليبيا إذ جرى افتتاحه العام 2009 وتبلغ مساحته 44 هكتار.
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