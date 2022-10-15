اندلاع حريق فى منتزه سرت العائلي

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

اندلع حريق بمنتزه سرت الترفيهي العائلي الواقع وسط المدينة، اليوم السبت، وفق مصدر في مكتب هئية السلامة الوطنية سرت.

وقال المصدر في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن الحريق اندلع بالأشجارفي الجهة اليمنى، وخلف أضرارا متوسطة مثل تلف عشرات الأشجار في المنتزه التابع للشركة العامة لخدمات المراكز الإدارية بوزارة المالية.