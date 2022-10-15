الأرصاد: تكاثر السحب على أغلب مناطق شمال ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، تكاثر السحب على أغلب مناطق الشمال خاصةً المناطق الممتدة من (الخمس إلى سرت– مناطق الخليج – بنغازي– المرج إلى أقصى الساحل الشرقي ) مع هطول أمطار متفرقة.

وتكون الأمطار جيدة على المناطق الممتدة من المرج إلى أقصى الساحل الشرقي، وقد تكون غزيرة أحياناً خاصةً على الجبل الأخضر تصحبها خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد، مما تسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

وتكون درجات الحرارة ضمن معدلاتها وتتراوح على أغلب مناطق الشمال بين 24 و28 درجة مئوية، ولاتتجاوز 21 درجة مئوية على الجبل الأخضر، بينما تتراوح على مناطق الوسط والجنوب بين 28 و32 درجة مئوية.

وتنقشع السحب تدريجياً من مساء هذا اليوم ويشمل الإنقشاع يوم الغد أغلب المناطق.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة-جبل نفوسة

حالة السماء: تتكاثر السحب من حين لأخر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصةً على المناطق الممتدة من الخمس حتى سرت .

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية شرقية فشرقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 24 و28 درجة مئوية.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد

حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة على أغلب المناطق، وتكون جيدة على المناطق الممتدة من المرج إلى أقصى الساحل الشرقي تصحبها خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد، وقد تكون غزيرة أحياناً مما قد تسبب في جريان الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 24 و28 درجة مئوية، ولاتتجاوز 21 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا على بعض المناطق.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 28 و32 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا طفيفا غدا على اغلب المناطق.