رئيس الاتحاد البرلماني الدولي يتعهد بمراعاة الظرف الاستئنائي في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارتي باتشيكو على وجود مسائل تحتاج إلى رعاية خاصة من الاتحاد البرلماني الدولي، مشيرا إلى أن الإتحاد سبق وأن قام بمراعاة الدول التي تعاني من أزمات، وأن هناك اهتمام بتقديم الدعم اللازم لها.

جاء ذلك خلال لقاء مع وفد مجلس النواب المُشارك في أعمال الجمعية العامة 145 للاتحاد البرلماني الدولي برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري.

وحسب الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، أكد النويري خلال اللقاء «ضرورة مراعاة الظروف التي تعاني منها ليبيا والوقوف بجانبها إلى أن تصل لمرحلة الانتخابات التي يُعول عليها الشعب الليبي لبناء دولته»، مبينا أن «هناك قصور من قبل الاتحاد البرلماني الدولي في النظر لما تعانيه ليبيا من ظروف سياسية وحالة انقسام داخلي و تدخل خارجي اثر سلباً على الأوضاع في بلادنا، وأن ليبيا بحاجة للدعم للحد من التدخل الخارجي في شؤونها».

تطوير آليات العمل البرلماني في ديوان مجلس النواب

وتناول اللقاء التعاون الفني بين ديوان مجلس النواب الليبي والأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي عبر مشروع اتفاق يُقدم الدعم الفني اللازم لتطوير أدوات وآليات العمل البرلماني في ديوان مجلس النواب.

ومن المقرر أن يقدم الاتحاد البرلماني الدولي البرامج البرلمانية لأعضاء المجلس والدعم اللازم لتمكين البرلمانيين في مجلس النواب الليبي من متطلبات الدبلوماسية البرلمانية متعددة الأطراف والدبلوماسية الثنائية.

كما سيقدم الدعم والمساندة الفنية لموظفي ديوان مجلس النواب في مختلف مجالات العمل البرلماني، وتطوير مهاراتهم وتزويدهم بالخبرات الدولية في عملية إعداد النظم واللوائح الداخلية التنظيمية لعمل مجلس النواب وديوانه، حسب بليحق.