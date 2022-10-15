Atwasat

رئيس الاتحاد البرلماني الدولي يتعهد بمراعاة الظرف الاستئنائي في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 15 أكتوبر 2022, 09:05 صباحا
رئيس الاتحاد البرلماني الدولي يتعهد بمراعاة الظرف الاستئنائي في ليبيا
alwasat radio

أكد رئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارتي باتشيكو على وجود مسائل تحتاج إلى رعاية خاصة من الاتحاد البرلماني الدولي، مشيرا إلى أن الإتحاد سبق وأن قام بمراعاة الدول التي تعاني من أزمات، وأن هناك اهتمام بتقديم الدعم اللازم لها.

جاء ذلك خلال لقاء مع وفد مجلس النواب المُشارك في أعمال الجمعية العامة 145 للاتحاد البرلماني الدولي برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري.

- نورلاند يبحث مع عقيلة في القاهرة الأساس الدستوري للانتخابات
- خلال لقائها النويري.. نائبة رئيس «الشورى القطري» تدعو إلى إنشاء مجموعة برلمانية مع «النواب» 
- النويري يبحث مع السفير الألماني التطورات السياسية في ليبيا

وحسب الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، أكد النويري خلال اللقاء «ضرورة مراعاة الظروف التي تعاني منها ليبيا والوقوف بجانبها إلى أن تصل لمرحلة الانتخابات التي يُعول عليها الشعب الليبي لبناء دولته»، مبينا أن «هناك قصور من قبل الاتحاد البرلماني الدولي في النظر لما تعانيه ليبيا من ظروف سياسية وحالة انقسام داخلي و تدخل خارجي اثر سلباً على الأوضاع في بلادنا، وأن ليبيا بحاجة للدعم للحد من التدخل الخارجي في شؤونها».

تطوير آليات العمل البرلماني في ديوان مجلس النواب
وتناول اللقاء التعاون الفني بين ديوان مجلس النواب الليبي والأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي عبر مشروع اتفاق يُقدم الدعم الفني اللازم لتطوير أدوات وآليات العمل البرلماني في ديوان مجلس النواب.

ومن المقرر أن يقدم الاتحاد البرلماني الدولي البرامج البرلمانية لأعضاء المجلس والدعم اللازم لتمكين البرلمانيين في مجلس النواب الليبي من متطلبات الدبلوماسية البرلمانية متعددة الأطراف والدبلوماسية الثنائية.

كما سيقدم الدعم والمساندة الفنية لموظفي ديوان مجلس النواب في مختلف مجالات العمل البرلماني، وتطوير مهاراتهم وتزويدهم بالخبرات الدولية في عملية إعداد النظم واللوائح الداخلية التنظيمية لعمل مجلس النواب وديوانه، حسب بليحق.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد وصوله طرابلس.. باتيلي يتعهد بالتواصل مع جميع الأطراف ويحدد أولوية عمله في ليبيا

بعد وصوله طرابلس.. باتيلي يتعهد بالتواصل مع جميع الأطراف ويحدد أولوية عمله في ...
الدبيبة يخلي مسؤولية حكومته عن أي التزامات مالية ترتبها حكومة باشاغا

الدبيبة يخلي مسؤولية حكومته عن أي التزامات مالية ترتبها حكومة باشاغا
تلطيخ «دوار الشمس» لفان غوخ بالطماطم احتجاجا على مشاريع النفط البريطانية

تلطيخ «دوار الشمس» لفان غوخ بالطماطم احتجاجا على مشاريع النفط البريطانية
شهادات صادمة عن سياحة طب الأسنان في تركيا

شهادات صادمة عن سياحة طب الأسنان في تركيا
بوتين: روسيا لا تخطط لتوسيع نطاق التعبئة ولا تستهدف «تدمير أوكرانيا»

بوتين: روسيا لا تخطط لتوسيع نطاق التعبئة ولا تستهدف «تدمير أوكرانيا»
فضاء ماركوس يحتضن يوم الصداقة الليبية - الإيطالية

فضاء ماركوس يحتضن يوم الصداقة الليبية - الإيطالية
وفاة 10 أطفال مرضى بسرطان الدم في صنعاء بعد حقنهم بدواء «ملوث»

وفاة 10 أطفال مرضى بسرطان الدم في صنعاء بعد حقنهم بدواء «ملوث»
«فلوسنا»: تغيير سعر الصرف ..حلم أم حقيقة؟

«فلوسنا»: تغيير سعر الصرف ..حلم أم حقيقة؟
«وسط الخبر»: هل بدأت حرب اقتسام الشركات الكبرى بين الحكومتين؟

«وسط الخبر»: هل بدأت حرب اقتسام الشركات الكبرى بين الحكومتين؟
«اقتصاد بلس» | الشركة العامة للكهرباء: نبشركم بصيف من دون طرح الأحمال خلال 2023

«اقتصاد بلس» | الشركة العامة للكهرباء: نبشركم بصيف من دون طرح الأحمال خلال 2023
«أكلات ماجدة»: طريقة سهلة لإعداد شربة البصل الفرنسية مع خبز الباقيت

«أكلات ماجدة»: طريقة سهلة لإعداد شربة البصل الفرنسية مع خبز الباقيت
«هنا ليبيا»: لجنة من النائب العام لحصر الأضرار في مرزق

«هنا ليبيا»: لجنة من النائب العام لحصر الأضرار في مرزق
«فرانس برس» تكشف تفاصيل وبنود اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

«فرانس برس» تكشف تفاصيل وبنود اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل
كاركاتير خيري - حكومة الدبيبة تقرر نقل موظفي القطاعات إلى وزارة الحكم المحلي

كاركاتير خيري - حكومة الدبيبة تقرر نقل موظفي القطاعات إلى وزارة الحكم المحلي
استطلاع دولي: اقتناء سيارة بات «ترفا» لا بد منه

استطلاع دولي: اقتناء سيارة بات «ترفا» لا بد منه
تقرير: الكوكب خسر 70% من الحيوانات البرية في 50 عاما

تقرير: الكوكب خسر 70% من الحيوانات البرية في 50 عاما
«الأهلي طرابلس» يبحث عن الثلاثية النظيفة أمام «المريخ» السوداني

«الأهلي طرابلس» يبحث عن الثلاثية النظيفة أمام «المريخ» السوداني
جريدة «الوسط»: تحجُّر سياسي يعيد المخاوف من حرب «الوكلاء»

جريدة «الوسط»: تحجُّر سياسي يعيد المخاوف من حرب «الوكلاء»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الأرصاد»: أجواء خريفية وانخفاض في درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين
«الأرصاد»: أجواء خريفية وانخفاض في درجات الحرارة خلال اليومين ...
رئيس الاتحاد البرلماني الدولي يتعهد بمراعاة الظرف الاستئنائي في ليبيا
رئيس الاتحاد البرلماني الدولي يتعهد بمراعاة الظرف الاستئنائي في ...
الأرصاد: تكاثر السحب على أغلب مناطق شمال ليبيا
الأرصاد: تكاثر السحب على أغلب مناطق شمال ليبيا
اندلاع حريق فى منتزه سرت العائلي
اندلاع حريق فى منتزه سرت العائلي
الأرصاد تحذر الصيادين على الساحل من شحات إلى طبرق
الأرصاد تحذر الصيادين على الساحل من شحات إلى طبرق
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رئيس الموساد السابق يروي تفاصيل اكتشاف «المشروع النووي الليبي»
رئيس الموساد السابق يروي تفاصيل اكتشاف «المشروع النووي ......
مؤسس أول مصرف رقمي لـ«بوابة الوسط»: المعاملات «عن بُعد» توفر الوقت والجهد.. ونستعين بشركات عالمية ضد الاختراق
مؤسس أول مصرف رقمي لـ«بوابة الوسط»: المعاملات «عن بُعد» توفر......
جهاز الردع يبدأ التحقيق مع أحد المطلوبين المتسببين في اشتباكات الزاوية
جهاز الردع يبدأ التحقيق مع أحد المطلوبين المتسببين في ......
حامية بني وليد العسكرية توضح حقيقة وصول تعزيزات إلى المدينة
حامية بني وليد العسكرية توضح حقيقة وصول تعزيزات إلى المدينة...
وفاة طفل و5 مصابين في اشتباكات عنيفة وسط مدينة الزاوية
وفاة طفل و5 مصابين في اشتباكات عنيفة وسط مدينة الزاوية...
المزيد
النائب العام يأمر بحبس رئيس مجلس إدارة «ليبيانا» السابق و3 من أعضائه
النائب العام يأمر بحبس رئيس مجلس إدارة «ليبيانا» السابق و3 ......
محافظ المصرف المركزي يناقش الاستفادة من منصة «بنى» للمدفوعات العربية
محافظ المصرف المركزي يناقش الاستفادة من منصة «بنى» للمدفوعات......
الكبير يبحث مع غوتيريس وجورجيفا تجارب الحد من تداعيات الأزمة المالية العالمية
الكبير يبحث مع غوتيريس وجورجيفا تجارب الحد من تداعيات الأزمة......
الأرصاد تحذر الصيادين على الساحل من شحات إلى طبرق
الأرصاد تحذر الصيادين على الساحل من شحات إلى طبرق...
اندلاع حريق فى منتزه سرت العائلي
اندلاع حريق فى منتزه سرت العائلي...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط