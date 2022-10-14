مجموعة اقتصادية تركية تدعو رجال الأعمال إلى الاستثمار في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

دعا رئيس مجلس إدارة «مجموعة كرانفيل» التركية مرتضى كرانفيل، رجال الأعمال في تركيا والمنطقة إلى القيام بدور أكثر فاعلية والاستثمار في ليبيا، مشيدا بالإجراءات المتخذة من طرف حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وأعرب كرانفيل في بيان نشرته مجموعته ونقلته وكالة «الأناضول» التركية اليوم الجمعة، عن ثقته بالإمكانيات التي تتمتع بها ليبيا. وقال «إن إجراءات حكومة الوحدة الوطنية الليبية نالت تقدير الرأي العام، وانعكست إيجابًا على الاقتصاد».

تحسين الانطباع المتشكل تجاه ليبيا

وطلب كرانفيل من رجال الأعمال في تركيا وبلدان المنطقة القيام باستثمارات أكثر في ليبيا، مشددا على ضرورة «تحسين الانطباع المتشكل تجاه ليبيا المنفتحة على التعاون التجاري في جميع المجالات».

- مجلس الأعمال التركي يشكو من تباطؤ بعض المشاريع بليبيا

- %58 ارتفاعا في حجم الصادرات التركية إلى ليبيا

- صادرات تركيا إلى ليبيا تزيد 58% خلال 4 أشهر

وأشار رجل الأعمال التركي إلى أن الدخل الوحيد لدى ليبيا حاليًا هو النفط، وبالتالي يجب تنويع مصادر الدخل لديها. مؤكدا أن القارة الأفريقية، التي تعد ليبيا بوابتها للعالم، ستحتل مكانة مهمة للغاية في المستقبل.

مرحلة نشطة للعلاقات بين ليبيا وتركيا

ونوه كرانفيل الذي تبرز مجموعته على المستوى الدولي بأنشطتها في ليبيا، إلى أن العلاقات بين تركيا وليبيا «دخلت مؤخرا مرحلة نشطة للغاية».

وتنفذ «مجموعة كرانفيل» عدة مشاريع في ليبيا من خلال فروعها في طرابلس وبنغازي ومصراتة والبيضاء وزليتن وطبرق وحمص والزاوية، وفق «الأناضول».

ما هي «مجموعة كرانفيل» التركية؟

وتهدف المجموعة التي أسسها مرتضى كرانفيل عام 1987 لتصبح واحدة من الشركات الرائدة في عملية التنمية في تركيا، وتقوم بتوسيع هيكلها التنظيمي القوي وشبكة اتصالاتها الفعالة في مناطق مختلفة مع مرور كل يوم، وتواصل دون إبطاء أنشطتها في النقل البحري والجوي.

وتقدم المجموعة خدماتها في 16 قطاعا مختلفا، وفي المقام الأول تأتي الخدمات اللوجستية، تليها مجالات الإنتاج والتوريد والقانون والتعليم والصحة والدفاع والبناء والنسيج والغذاء والإسكان والتعدين والنشر والإدارة المالية وإدارة السياحة والفنادق وتقنيات الأمن السيبراني.