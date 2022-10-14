انطلاق الدورة الأولى لمهرجان السلام في أبوقرين

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

انطلقت فعاليات مهرجان السلام في الفرع البلدي أبوقرين، تحت شعار «نعم للسلام» في دورته الأولى.

وينظم المهرجان شباب أبوقرين، برعاية الفرع البلدي، حيث حضر رئيس الفرع محمد الجالي، حفل الافتتاح اليوم الجمعة، على أن تستمر الفعاليات ثلاثة أيام.

وقال الجالي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن المهرجان يتضمن مسابقات رياضية، ومعارض للفنون والرسم والصناعات التقليدية والأكلات الشعبية، وسوق للصناعات التى تشتهر بها منطقة أبوقرين.

وشهد الافتتاح إلقاء عدة كلمات، واستعراض نشاط المؤتمر، بالإضافة إلى نشاطات شبابية من قبل شباب أبوقرين، وأقيم معرض خيري على هامش المهرجان.

حضر حفل الافتتاح عميد المجلس البلدي مصراتة محمود السقوطري، ومدير فرع وزارة الشباب للمنطقة الوسطى حاتم ضو، ورئيس فرع الرقابة الإدارية مصراتة محمد اسباقة، ومدير مكتب وزارة الشباب في زليتن محمد ادقيج، ورئيس مجلس الحكماء والأعيان مصراتة، واهالي المنطقة والمناطق المجاورة.

الحضور في الحفل.

إحدى المشاركات في الحفل.