القائم بالأعمال الأميركي الولايات المتحدة تتطلع إلى الشراكة مع جيش ليبي موحد

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت الولايات المتحدة تطلعها إلى «الشراكة مع جيش ليبي موحد» يساعد البلاد على الخروج من أزمتها رغم التحديات التي تواجه هذا المسار، بحسب ما جاء على لسان القائم بالأعمال في السفارة الأميركي لدى ليبيا أوردمان.

وأعرب أوردمان في تغريدة نشرتها السفارة على «تويتر» عن سعادته بإرسال وفد عسكري مشترك من ليبيا إلى المعرض الدولي للطيران والدفاع والفضاء في تونس (IADE2022)، في إشارة إلى حضور كل من رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق أول محمد الحداد، ورئيس أركان قوات القيادة العامة الفريق أول عبدالرازق الناظوري، في الدورة الثانية للمعرض قبل يومين.

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القائم بالأعمال الأميركي: الشعب الليبي يستح أن يكون له جيشا موحدا

وقال القائم بالأعمال الأميركي إن «الشعب الليبي يستحق أن يكون له جيشًا موحدًا قادرًا على الدفاع عن سيادة بلاده كما يستحق حكومة منتخبة ديمقراطيًا تمثل ليبيا موحدة». مؤكدا في تغريدة ثانية نشرته السفارة الأميركية «تتطلّع الولايات المتحدة إلى الشراكة مع جيش ليبي موحد قادر على حماية الوطن ويكون مصدر استقرار وفخر للوطن بأكمله».

ونبه القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا إلى أن المسار الخاص بتوحيد الجيش الليبية «محفوف بالتحديات»، لكنه أعاد التأكيد على أن تحقيق هذا الهدف «سيساعد ليبيا بشكل كبير بمجرد تحقيقه».

وشارك الحداد والناظوري في فعاليات الدورة الثانية لمعرض الدولي للطيران والدفاع والفضاء في تونس (IADE2022) التي أقيمت بمطار النفيضة - الحمامات الدولي في تونس يوم الثلاثاء والأربعاء الماضيين، بدعوة رئيس أركان جيش الطيران التونسي الفريق محمد الحجّام، حسب بيان رئاسة الأركان العامة في طرابلس.