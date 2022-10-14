الاتفاق على شروط ومعايير مسابقة أنظمة المعلومات خلال اجتماع في جامعة طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

اتفقت اللجنة التحضيرية الخاصة بالمسابقة الوطنية الكبرى لأنظمة المعلومات، على أهداف المسابقة، وشروط الاشتراك فيها، وكذلك مواصفات ومعايير المشاريع المشاركة.

جاء ذلك خلال اجتماع في جامعة طرابلس أمس الخميس، حسب بيان وزارة التعليم العالي في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، على صفحتها في موقع «فيسبوك».

المسابقة مخصصة لهؤلاء الخريجين

وشكلت المسابقة بقرار وزير التعليم العالي عمران القيب رقم 1332 لسنة 2022م؛ لاختيار أفضل مشاريع التخرج لطلبة الجامعات الليبية بكليات تقنية المعلومات والهندسة والعلوم وكافة الأقسام المتخصصة في علوم الحاسب الآلي.

وتوافقت اللجنة على إنشاء موقع إلكتروني لتسهيل عملية التواصل مع المشاركين، وتقديم مشاريعهم، والتي ستعلن عنها مع انطلاق المسابقة في القريب العاجل.