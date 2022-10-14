في اتصال هاتفي.. المنقوش تؤكد لباتيلي التزام حكومة الوحدة الوطنية بدعم مهمته في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

رحبت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش بالممثل الخاص للأمين العام الرئيس الجديد لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باثيلي الذي وصل العاصمة طرابلس اليوم الجمعة، مؤكدة التزام الحكومة بدعم مهمته في ليبيا.

وأجرت المنقوش اتصالا هاتفيا مع باتيلي فور وصوله إلى طرابلس، وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان إن المنقوش «رحبت بدور المبعوث الأممي في ليبيا وأهمية مواصلة عمله من العاصمة طرابلس».

المنقوش تؤكد لباتيلي على أهمية التنسيق والتشاور

وشددت المنقوش على «أهمية التعاون المشترك والتنسيق والتشاور الذي جرى بين وزارة الخارجية والأمم المتحدة في دعم جهود تعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا وصولاً لتحقيق الانتخابات البرلمانية والرئاسية».

- باتيلي يتعهد بالتواصل مع جميع الأطراف ويحدد أولوية عمله في ليبيا

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وأكدت المنقوش لباتيلي «التزام حكومة الوحدة الوطنية بتقديم الدعم لتذليل الصعاب أمام إنجازه مهامه، لتعزيز مسار الاستقرار في البلاد وتحقيق تطلعات الشعب الليبي» وفق بيان وزارة الخارجية.

باتيلي يتعهد التواصل مع جميع الأطراف في ليبيا

وفور وصوله إلى طرابلس، أبدر باتيلي بيانا تعهد فيه التواصل «مع جميع الأطراف الليبية في عموم البلاد بمن فيهم المجتمع المدني والنساء والشباب للاستماع إلى آرائهم بخصوص الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية ومعرفة رؤاهم بالنسبة لمستقبل بلادهم خلال الأيام المقبلة».

وأوضح باتيلي في البيان الذي وزعته بعثة الأمم المتحدة لدعم في ليبيا على وسائل الإعلام أن «الأولوية بالنسبة له هي تحديد مسار توافقي يفضي إلى تنظيم انتخابات وطنية شاملة وذات مصداقية في أقرب فرصة ممكنة بالاستناد إلى إطار دستوري متين»، مبينا أن «استعادة العملية الانتخابية كفيل بتعزيز الوحدة الوطنية والاستقرار وتجديد شرعية المؤسسات في البلاد».

وكان في استقبال باتيلي لدى وصوله إلى مطار معيتيقة الدولي وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التعاون الدولي والمنظمات عمر كتي، الذي أعرب له عند استقباله عن ترحيب حكومة الوحدة الوطنية به ودعمها لمهمته وتقديم المساندة اللازمة وتذليل العقبات أمام مساعيه لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والمصالحة الوطنية وإقامة الانتخابات التشريعية والرئاسية في أقرب وقت ممكن.