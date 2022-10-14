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ضبط وافدين خطفوا 3 مصريين في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 14 أكتوبر 2022, 06:43 مساء
ضبط وافدين خطفوا 3 مصريين في طرابلس
3 وافدين متهمين بخطف مصريين في منطقة وادي الربيع بطرابلس، 13 أكتوبر 2022، (الداخلية)
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أعلنت وزارة الداخلية ضبط تشكيل عصابي يضم ثلاثة وافدين في منطقة وادي الربيع بالعاصمة طرابلس، متورطين في واقعة خطف.

ووردت معلومات لأعضاء قوة دعم مديريات الأمن عن ابتزاز وافد، يحمل الجنسية السورية، لشخص، مصري الجنسية، لأجل دفع مبلغ مالي مقابل إطلاق سراح صديقه المخطوف، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس.

إحالة التشكيل العصابي إلى النيابة العامة
وأعدت قوات الأمن كمينا بمكان عملية تسليم الفدية، وجرى ضبط المتهم لدى أخذه المبلغ، حيث اعترف بتورطه رفقة شخصين آخرين في واقعة خطف ثلاثة مصريين واحتجازهم داخل شقة.

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واقتحم رجال الأمن الشقة، لكن اتضح أن أحد أفراد التشكيل العصابي، وهو سوري الجنسية أيضا، هرب بسيارته، بعدما أجبر المخطوفين على مرافقته، وذلك لنقلهم إلى مكان آخر، إلا أنه وبالتنسيق مع جاهز الأمن الداخلي، جرى رصده وإيقافه في منطقة وادى الربيع ومعه المخطوفين.

كما أوقف الأمن شخصا ثالثا من أفراد التشكيل العصابي، وهو مصري الجنسية، الذي كانت وظيفته تسلُّم الأموال من عائلات المخطوفين، واتُخذت الإجراءات القانونية معهم، ثم أُحيلوا إلى مكتب النائب العام.

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