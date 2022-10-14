باتيلي يصل طرابلس لقيادة جهود الوساطة ورئاسة البعثة الأممية

القاهرة - بوابة الوسط

وصل الممثل الخاص للأمين العام الرئيس الجديد لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، عصر اليوم الجمعة، العاصمة طرابلس، لتولي مهامه رسميا من داخل البلاد لقيادة جهود الوساطة ورئاسة البعثة الأممية.

وكان في استقبال باتيلي لدى وصوله إلى مطار معيتيقة الدولي وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التعاون الدولي والمنظمات عمر كتي.

حكومة الوحدة تدعم باتيلي ومهمته

وأعرب كتي لباتيلي عند استقباله عن ترحيب حكومة الوحدة الوطنية به ودعمها لمهمته وتقديم المساندة اللازمة وتذليل العقبات أمام مساعيه لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والمصالحة الوطنية وإقامة الانتخابات التشريعية والرئاسية في أقرب وقت ممكن.

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ونقل وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي لباتيلي تحيات رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزيرة الخارجية والمجلس الرئاسي، مؤكدا دعمهم لجهوده وقيادته للبعثة الأممية خلال المرحلة المقبلة.

وخلال الأيام الماضية، أجرى باتيلي سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع كبار الدبلوماسيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك تمهيدا لمهمته الجديدة التي جرى تكليفه بها من قبل الأمين العام للأمم المتحدة مطلع سبتمبر الماضي.

الدور الأممي المرتقب في ليبيا

ومن المقرر أن يستأنف باتيلي جهود الوساطة الحميدة ورعاية الحوار والعملية السياسية التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بين أطراف الأزمة الليبية.

وسيعقد مجلس الأمن الدولي قبل نهاية أكتوبر الجاري جلستين حول ليبيا ستُخصص الأولى لمناقشة واستعراض تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية والمالية والاقتصادية، والثانية للنظر في تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التي تنتهي ولايتها في 31 أكتوبر.

باتيلي لدى وصوله إلى مطار معيتيقة في طرابلس، الجمعة 14 أكتوبر 2022. (الإنترنت)

باتيلي لدى وصوله إلى مطار معيتيقة في طرابلس، الجمعة 14 أكتوبر 2022. (الإنترنت)