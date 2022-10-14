اجتماع في سرت لمناقشة صيانة الطرق والمظهر المعماري للمدينة

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

خُصص اجتماع موسع عُقد في سرت، الجمعة، لمناقشة الشكل والمظهر المعماري للمدينة فضلا عن صيانة المجمع الإداري القديم.

وتطرق الاجتماع إلى سبل حل مختنقات الطرق، وجرى الاتفاق على أن يكون هناك نموذج نمطي تعتمده بلدية سرت حال تنفيذ أي مشروع.

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وحضر الاجتماع عميد بلدية سرت، ووكيل ديوان البلدية، ومدير مصلحة الأملاك العامة بالمدينة، ومراقب الاقتصاد، ومنسق المرافق والإسكان، ومراقب المواصلات، ومدير مصلحة التخطيط العمراني، ومندوب عن جهاز التطوير، وآخر عن جهاز الإسكان، ورئيس جهاز الحرس البلدي المكلف.