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تحذير من رياح نشطة على الساحل من بنغازي إلى طبرق

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 14 أكتوبر 2022, 01:30 مساء
تحذير من رياح نشطة على الساحل من بنغازي إلى طبرق
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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة على الساحل الممتد من بنغازي إلى طبرق تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
- السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة مساء اليوم.
- الرياح شمالية غربية سرعتها بين 10 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.50 و2.25 متر.
- البحر قليل الاضطراب.
- درجة حرارة سطح البحر 29 درجة
- الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا مع فرصة سقوط أمطار متفرقة تكون جيدة غدا على الساحل الممتد من بنغازي إلى طبرق.
- الرياح تكون جنوبية غربية نهار اليوم تتحول تدريجيا إلى شمالية غربية سرعتها بين 10 و20 عقدة تصل إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من بنغازي إلى طبرق.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.50 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة حرارة سطح البحر28 درجة.
- الرؤية جيدة.

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