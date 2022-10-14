تحذير من رياح نشطة على الساحل من بنغازي إلى طبرق

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة على الساحل الممتد من بنغازي إلى طبرق تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت :

- السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة مساء اليوم.

- الرياح شمالية غربية سرعتها بين 10 و20 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.50 و2.25 متر.

- البحر قليل الاضطراب.

- درجة حرارة سطح البحر 29 درجة.

- الرؤية جيدة.