تحذير من رياح نشطة على الساحل من بنغازي إلى طبرق...

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة على الساحل الممتد من بنغازي إلى طبرق تصل سرعتها إلى 25 عقدة.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
- السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة مساء اليوم.
- الرياح شمالية غربية سرعتها بين 10 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.50 و2.25 متر.
- البحر قليل الاضطراب.
- درجة حرارة سطح البحر 29 درجة.
- الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا مع فرصة سقوط أمطار متفرقة تكون جيدة غدا على الساحل الممتد من بنغازي إلى طبرق.
- الرياح تكون جنوبية غربية نهار اليوم تتحول تدريجيا إلى شمالية غربية سرعتها بين 10 و20 عقدة تصل إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من بنغازي إلى طبرق.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.50 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة حرارة سطح البحر28 درجة.
- الرؤية جيدة.
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