حكومة الوحدة تقترح إحداث لجنة مع تونس لمعالجة العراقيل أمام تجارة العبور

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

دعت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إلى استحداث لجنة لمعالجة العراقيل التي تعترض مجالي تجارة العبور والطاقات البديلة بين ليبيا تونس.

وجاءت الدعوة خلال مشاركة وزير العمل والتأهيل علي العابد الرضا، ووزير المواصلات محمد سالم الشهوبي، في المنتدى الاقتصادي التونسي الليبي بمدينة صفاقس، المنعقد يومي الأربعاء والخميس.

وشدد العابد على أهمية تتويج أشغال المنتدى بتوصيات عملية ترفع إلى حكومتي البلدين، لا سيما في مجالي الطاقات البديلة وتجارة العبور اللذين يخضعان لاتفاقيات مشتركة قديمة ولكن تصطدم اليوم بالبيروقراطية والصعوبات الديوانية. ولتجاوز هذه العراقيل، اقترح الوزير إحداث لجنة لمعالجة خاصة، مثمنا ما تتيحه ليبيا وتونس من فرص للتكوين والتشغيل وكذلك الذهاب سويا إلى الأسواق الأفريقية في عديد القطاعات وخاصة منها قطاع الطاقة.

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الشهوبي يستعرض نقاط التكامل بين ليبيا وتونس

بدوره رحب الشهوبي بتطوّر المبادلات التجارية في 2022 بنسب مرتفعة بما يدعم المؤسسات من البلدين ويؤهلها للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية التي تحقق مؤشرات واعدة. واستعرض نقاط القوّة والتكامل بين اقتصادي البلدين والمقومات الطبيعية المساعدة على ذلك ومنها الموقع الجغرافي وشبكة المواصلات والطرقات بينهما والمناطق الحرة.

وشهدت الدورة الرابعة للمنتدى الاقتصادي التونسي الليبي مشاركة أكثر من 200 رجل أعمال من البلدين، وهو اللقاء الذي كان هدفه جعل تونس وليبيا بوابة لأفريقيا جنوب الصحراء.

وتضمن برنامج المنتدى ورشات تطرقت تباعا إلى الطريق الصحراوي مصراتة سبها أغاديس للولوج إلى الأسواق الإفريقية جنوب الصحراء ودور المناطق الحرة في تنمية التبادل التجاري بين تونس وليبيا، ونحو استراتيجية لوجستية مشتركة لتنمية التجارة البينية مع الدول الأفريقية وتطوير الطاقة البديلة وجعل تونس وليبيا من أهم مزودي أوروبا.