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قطر تجدد دعمها للمسار السياسي الليبي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 14 أكتوبر 2022, 10:41 صباحا
قطر تجدد دعمها للمسار السياسي الليبي
لقاء سفير قطر مع زنينغا، 13 أكتوبر 2022. (وكالة الأنباء القطرية)
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جدد سفير قطر لدى ليبيا خالد محمد بن زابن الدوسري، تأكيد قطر على دعم المسار السياسي الليبي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وكل الحلول السلمية التي تحافظ على وحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها، وتحقق تطلعات شعبها في التنمية والازدهار.

جاء ذلك خلال لقاء السفير القطري مع القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا رايزدون زنينغا، أمس الخميس، حيث بحثا علاقات التعاون الثنائي بين قطر والأمم المتحدة، وآخر المستجدات في ليبيا، وفق وكالة الأنباء القطرية «قنا».

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وأكد السفير القطري مساندة ودعم قطر الكامل للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي، من أجل الدفع قدما بالعملية السياسية والاستقرار في ليبيا.

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