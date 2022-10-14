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حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الجمعة 14 أكتوبر 2022)

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 14 أكتوبر 2022, 09:38 صباحا
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الجمعة 14 أكتوبر 2022)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية حدوث انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق ليبيا، اليوم الجمعة، مع تكاثر للسحب على أغلب مناطق الشمال واحتمال سقوط أمطار متفرقة تكون فرصها أفضل على المناطق الممتدة من بنغازي إلى الجبل الأخضر غدا السبت.

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:
- حالة السماء: تتكاثر السحب من حين إلى آخر مع احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا رعدية أحيانا.
- الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة. 
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 24 و29 درجة.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد:
- حالة السماء: تتكاثر السحب بداية من مساء هذا اليوم مع سقوط أمطار متفرقة ومن المتوقع أن تكون جيدة يوم الغد على بعض المناطق الممتدة من بنغازي إلى الجبل الأخضر تصحبها خلايا رعدية.
- الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على الساحل. 
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 27 و33 درجة، وتسجل انخفاضا ملحوظا من مساء هذا اليوم. 

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:
- حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
- الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 31 و35 درجة، وتسجل انخفاضا من مساء اليوم خاصة على غدامس- الحمادة والجفرة.

الواحات- السرير- تازربو- الكفرة:
- حالة السماء: صافية. 
- الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و35 درجة.

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