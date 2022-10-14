إدارة الملحقيات: إحالة منحة الموفدين عن الربع الثالث للمصرف «المركزي»

القاهرة - بوابة الوسط

قالت إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين، الخميس، إنها أحالت منحة الطلبة الموفدين عن الربع الثالث إلى مصرف ليبيا المركزي لإتمام التحويل لحسابات الملحقيات بالسفارات الليبية بالخارج.

وفي الخامس من الشهر الجاري، أعلن مصرف ليبيا المركزي عن إحالة 53 مليون دولار منح الطلبة من الباب الثالث (التنمية) إلى السفارات الليبية بالخارج، وفق أذونات الصرف الواردة من وزارة المالية، خلال الفترة من الأول من يناير إلى نهاية سبتمبر المنقضي.

- الدبيبة: تحويل مخصصات منحة الطلبة لوزارتي التعليم العالي والتقني

وفي السابع من سبتمبر الماضي، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، تحويل المخصصات المالية لمنحة الطلبة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التعليم الفني والتقني.